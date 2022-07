CAE et Piper Aircraft s’associent pour convertir des appareils en avions électriques

Le fabricant montréalais de simulateurs de vols, CAE, s’est associé avec le constructeur d’avions légers américain Piper Aircraft pour convertir des appareils en avions électriques.

L’annonce de ce partenariat a été faite mardi alors que les deux entreprises se trouvent au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni.

Ainsi, CAE et Piper Aircraft souhaitent «développer une trousse de conversion par un certificat de type supplémentaire (STC) pour les avions Piper Archer® (PA-28-181) en service et mettre sur le marché une variante électrique de cet avion», a expliqué l’entreprise québécoise par communiqué.

Concrètement, CAE prévoit convertir les deux tiers de la flotte d'avions d'entraînement Piper Archer et élaborer un programme de formation des nouveaux pilotes.

Les deux entreprises espèrent mettre au point un appareil qui réduira les émissions de carbone et les niveaux de bruit dans ses écoles de pilotage partout dans le monde, tout en formant les futurs pilotes à l'utilisation des avions électriques.

«Piper Aircraft est un partenaire de confiance de longue date de nos activités de formation au pilotage, et nous sommes très heureux qu'ils se joignent à nous dans cette étape importante vers l'avenir de l'aviation durable», a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE.

«Le développement de cette technologie est une première pour CAE. En tant que puissance en ingénierie et l'un des plus importants exploitants d'avions Piper Archer®, CAE est particulièrement bien placée pour faire du vol électrique une réalité dans nos écoles de pilotage et au-delà», a ajouté M. Parent.

De son côté, le président et chef de la direction de Piper Aircraft, John Calcagno, estime qu’avec 28 000 avions en service dans le monde, «le PA-28 est la plateforme idéale pour les programmes d'entraînement en vol et les programmes de formation des pilotes professionnels comme ceux de CAE».

Notons que le développement de la trousse de conversion électrique fait partie du Projet Résilience dans le cadre duquel CAE investit 1 milliard $ en innovation sur cinq ans en partenariat avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.