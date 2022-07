Centre Vidéotron: Shinedown tarde à imposer le rythme

Avec une flopée de titres qui ont dominé le palmarès Rock Mainstream du magazine Billboard, Shinedown était solidement armée pour une grosse soirée de rock. Après un départ en dents de scie, constitué de plusieurs temps morts, il aura fallu Enemies pour ramener la prestation dans le droit chemin.

Des succès, il y en avait 11, sur un total de 17 chansons, au programme, pour le passage lors de la tournée Planet Zero, mardi, à Québec.

Après nous avoir souhaité la bienvenue sur la planète Zéro, du titre de leur nouvel opus, Brent Smith et sa bande ont fait exploser pétards et jets de flammes avec The Saints of Violence And Innuendo.

Un premier succès s’est pointé avec Devil, suivi d’un autre, avec une solide version de Planet Zero, d’un autre et un autre. On ne les nommera pas tous.

La voix de Brent Smith perce la guitare de Zach Myers, la basse d’Eric Bass et la batterie de Barry Kerch. La voix du chanteur, souvent, dans les concerts rock, se perd à travers la masse sonore, mais mardi, ce n’était pas le cas. On l’entendait parfaitement.

« Bonjour », a lancé Brent Smith en français, demandant à la foule de se manifester et de faire des « high five », ce que le chanteur fera avec un des agents de sécurité devant la scène.

Agrémentée par des séquences vidéo, la prestation manquait de fluidité avec de trop longues pauses entre les chansons et de longues interventions du chanteur Brent Smith, ce qui a souvent ralenti le rythme du spectacle. On a senti que ça voulait décoller avec Bully, mais Daylight, même si c’était beau de voir toutes les lumières produites par les cellulaires, a fait retomber le tout.

Avec l’énergique Enemies, livré à mi-parcours, on a enfin senti une atmosphère de fête s’installer. Ça s’est poursuivi avec Cut the Cord. Il était temps. La force des Second Chance, Unity, Monsters et

Diamond Eyes (Boom-Lay Boom-Lay Boom) qui ont suivi a fait le reste. Les « Ohé, Ohé, Ohé » se sont fait entendre, ce qui, habituellement, est un très bon indicatif du plaisir de la foule. On sentait qu’il y avait enfin de l’ambiance.

« Vous êtes mon public favori des 20 dernières années », a lancé le guitariste Zach Myers, avant d’entamer les premières notes de Simple Man de Lynyrd Skynyrd. Sound of Madness a ensuite conclu une soirée qui a mis juste un petit peu trop de temps à décoller.

Un bon mélange

Avant Shinedown, Pop Evil a bien chauffé l’amphithéâtre avec une prestation énergique.

Menée rondement par le chanteur Leigh Kakaty, la formation originaire de North Muskegon au Michigan bénéficiait d’un bon niveau de son, d’éclairages de qualité et d’une passerelle sur laquelle on retrouvait le batteur et même des jets de fumée.

Ils ont fait mouche avec de solides interprétations de Deal With the Devil et Let the Chaos Reign. Un bon mélange de mélodies et de lignes plus heavy.

En début de soirée, à 18 h 45, Ayron Jones nous a ramenés dans le Seattle de la fin des années 80.

Le chanteur-guitariste originaire de cette ville de l’état de Washington, accompagné par un batteur et un bassiste, a livré des sonorités très « hendrixiennes », à la Kim Thayil de Soundgarden et avec des soupçons de Lenny Kravitz. Une décharge électrique axée sur l’alliage guitare et batterie.

►Shinedown est en spectacle, mercredi soir, à Montréal, à L’Olympia.