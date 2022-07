Crise des passeports: la situation s’améliore, mais le retour à la normale tarde

Bien que la situation se soit améliorée dans les bureaux de passeport du Canada, elle n’est toujours pas revenue à la normale.

Les équipes de Service Canada font des pieds et des mains pour ramener la situation à la normale le plus rapidement possible, a indiqué la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, dans une déclaration publié mardi.

«La production de passeports a encore augmenté au cours de la semaine qui vient de s'écouler, alors que 54 312 passeports ont été délivrés, comparativement à 44 636 au cours de la semaine précédente. Ce niveau de production nous permettra de continuer à réduire l'arriéré, et il nous aidera à revenir à des délais de livraison plus normaux. De plus, nous continuons d'embaucher des employés pour augmenter notre capacité de traitement», a mentionné Mme Gould.

Rappelons que la forte de hausse des demandes pour l’obtention d’un passeport a causé de nombreux retards au cours des derniers mois. La crise des passeports a été marquée par de longues files d’attendes devant les différents points de services. Certains ont même attendus plusieurs jours dehors afin d’obtenir le précieux document de voyage.

«Les files d'attente aux bureaux de passeport présentent des fluctuations, et les files les plus longues se trouvent surtout dans les bureaux des plus grandes villes. [...] Au Québec, les files d'attente à nos bureaux sont bien moins longues que dans les dernières semaines. Tous les jours, Service Canada surveille de près toutes les files d'attente à travers le pays», a ajouté la ministre Gould.

Depuis le 1er avril 2022, c’est 556 769 passeports qui ont été délivrés par Service Canada.