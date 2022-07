Fierté Montréal: Rita Baga à l'animation de «Drag Superstars»

Rita Baga sera à la barre du spectacle «Drag Superstars», qui se déroulera à l’Esplanade du Parc olympique de Montréal au début du mois prochain.

L’imposant spectacle de drags – l’un des plus gros du genre au pays – organisé dans le cadre du festival Fierté Montréal va mettre en lumière une pléthore d’artistes du Canada, des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni.

Elles seront en tout, près d’une dizaine à venir de Montréal et Toronto ainsi qu’une dizaine de l’étranger. La plupart des invitées internationales sont d’ailleurs d’ex-participantes des franchises de «RuPaul’s Drag Race» et «Queen of the Universe», entre autres, Nicky Doll, La Big Bertha, Lawrence Chaney, Tayce, Ada Vox et Jasmine Kennedie.

Le drag king Hercusleaze et les drag queens Kiara, Manny, Pétula et Suki Doll représenteront pour leur part Montréal.

Après avoir assuré la programmation du festival Fierté Montréal pendant 7 ans, Rita Baga se fait une joie de retrouver l’équipe de la programmation. «J’ai sélectionné des artistes de grand calibre d'ici et d’ailleurs, pour concocter une soirée extravagante, mais aussi le plus grand spectacle de drags gratuits au pays réunissant des “stars” internationales», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le spectacle «Drag Superstars» aura lieu le jeudi 4 août dès 20 h sur la scène TD de l’Esplanade du Parc olympique.

Rita Baga est actuellement en tournée pour «Créature», son premier «one drag show» à grand déploiement. Elle sera à la barre de l’émission «Drag Race Belgique» et «La Drag en Moi», diffusée sur Crave, dès le 7 août.