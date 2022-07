Glissement de terrain: une crevasse qui prend de l'ampleur et préoccupe à Saint-Célestin

La présence d'une importante crevasse creusée il y a quelques mois par un glissement de terrain en bordure de la rivière Bécancour à Saint-Célestin, près de Trois-Rivières, mobilise la Sécurité civile.

Certains redoutent qu'un nouvel affaissement ne se produise et vienne bloquer la rivière. «On voit beaucoup d'arbres descendre de la montagne et le sable remonter le fond de la rivière. Alors, disons que ça pourrait avoir un gros impact si tout déboulait dans la rivière et que tout Belle-Vallée était inondé», a observé Frédéric Boisclair, promoteur dans l'hébergement touristique à Belle-Vallée située sur la rive opposée à l'éboulis.

Vendredi dernier, la Sécurité civile a dépêché sur place un technicien qui a examiné le site, notamment avec un drone. Un ingénieur, expert en mouvement de sol, s'y rendra également pour évaluer les risques.

De prime abord on ne croit pas qu'il y ait lieu de s'alarmer. Aucun indice ne permet d'appréhender un nouveau décrochage. «Il y a eu certains mouvements. Ces mouvements-là ne sont pas majeurs. Ce sont des mouvements qui semblent être normaux dans la stabilisation d'un événement qui est survenu peut-être il y a un an et demi où à peu près et qui a été documenté», a expliqué Sylvain Gallant de la Sécurité civile. Aucune habitation ni aucun bâtiment ne se trouve dans la zone à risque au sommet de l'escarpement.