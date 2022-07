Incendies: Emmanuel Macron dans le sud-ouest de la France mercredi

Le président français Emmanuel Macron se rendra mercredi après-midi en Gironde, dans le sud-ouest du pays, «aux côtés des sapeurs-pompiers, des personnels de la sécurité civile, des forces de l'ordre, des élus et de l'ensemble des personnes mobilisées» contre les incendies gigantesques, a annoncé mardi la présidence.

Le président a demandé mardi matin à son équipe gouvernementale «de poursuivre et de renforcer encore l'action engagée pour lutter contre les incendies en Gironde tout en augmentant la capacité d'action nationale pour les semaines à venir» selon la présidence.

Les deux gigantesques incendies qui sévissent depuis le 12 juillet en Gironde ont brûlé 19 300 hectares de forêt. Quelque 6500 hectares ont été détruits à La Teste-de-Buch, près d'Arcachon sur l'Océan atlantique, et 12 800 dans le secteur de Landiras, plus au sud, selon un dernier bilan mardi matin de la préfecture.

Plus de 34 000 personnes, habitants ou vacanciers, ont dû quitter leur logement en raison de ces deux incendies qui n'ont pas fait de victime.

Environ 2000 sapeurs-pompiers, de toute la France, et d'importants moyens aériens (8 Canadair et 2 Dash) étaient mobilisés mardi.

«Depuis plus d'une semaine, la mobilisation, la solidarité et l'engagement de toutes les forces vives de la nation mobilisées sur ces feux sont exceptionnels et exemplaires», a souligné la présidence française.