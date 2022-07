Jean Charest doit motiver les fidèles de Patrick Brown

La disqualification de Patrick Brown de la course à la direction du Parti conservateur du Canada a eu l’effet d’un coup de tonnerre.

Sans surprise, Pierre Poilievre n’a pas pleuré sur le sort de son adversaire, tandis que Jean Charest a demandé que la lumière soit faite sur cette histoire.

Maintenant, la grande question est de savoir si le retrait du maire de Brampton va réellement donner à Jean Charest une chance de remporter les honneurs.

150 000?

Il y a 675 000 membres conservateurs qui auront le droit de vote pour élire le chef le 10 septembre. Le vote par la poste a déjà commencé.

On a déjà vu des membres nous montrer, sur les médias sociaux, qu’ils avaient bel et bien reçu leur bulletin de vote, où on peut voir le nom de Patrick Brown malgré sa disqualification.

Ainsi, les électeurs pourraient voter pour lui comme premier choix, mais ils devront inscrire d’autres choix pour que leur vote puisse compter jusqu’à la fin du processus.

M. Brown nous a dit qu’il avait 150 000 cartes. Un chiffre qui ne peut pas être confirmé par les instances du parti. Mais, selon des gens bien informés au sein du parti, on parlerait plutôt de 60 000 membres.

Motivation

Un récent sondage Mainstreet Research indique que 40% des pro-Brown voteraient pour M. Charest comme deuxième choix, tandis que 20% allaient appuyer M. Poilievre.

Si Jean Charest veut avoir une chance de gagner, il doit convaincre davantage de sympathisants de Patrick Brown de voter pour lui.

Même si M. Charest était capable de s’assurer que tous les sympathisants du maire de Brampton l’appuient, il devra les faire voter. Car il serait surprenant que les membres en amour avec M. Brown aient toujours le goût d’exercer leur droit de vote.

Ainsi, M. Charest a un double défi: les faire voter et s’assurer qu’ils votent pour lui.