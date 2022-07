La Russie travaille à l'annexion des territoires ukrainiens sous son contrôle, accuse Washington

La Russie «travaille à l'annexion des territoires ukrainiens» passés sous son contrôle ces derniers mois, en utilisant le même «mode d'emploi» que pour la Crimée en 2014, a accusé mardi la Maison Blanche.

«Le gouvernement russe dispose de plans détaillés pour annexer un certain nombre de régions en Ukraine, dont Kherson, Zaporijjia et l’ensemble des Oblasts de Donetsk et Lougansk», a déclaré John Kirby, qui coordonne la communication du président Joe Biden sur les questions stratégiques.

Les représentants «illégitimes» que Moscou a imposés dans ces zones «vont organiser des référendums fantoches sur la réunification avec la Russie», «peut-être en septembre lors des élections régionales russes», a-t-il ajouté.

En parallèle, la Russie cherche à y installer des banques russes pour généraliser l’usage du rouble, «force les résidents à demander la citoyenneté russe», «impose ses fidèles dans les services de sécurité», tout en «sabotant l’internet civil», a-t-il encore assuré.

Annexer des territoires «par la force, viole la charte de l’ONU», a dénoncé John Kirby, en promettant «de nouvelles sanctions contre la Russie» si elle poursuit ses préparatifs. «Moscou deviendrait encore plus un paria qu’aujourd’hui», a-t-il menacé.

Dès le début de l’offensive le 24 février contre l’Ukraine, l’armée russe a conquis une large partie de deux régions du sud, celles de Kherson et Zaporijjia. Depuis, les autorités de ces zones, sous le contrôle de Moscou, disent vouloir organiser leur rattachement à la Russie, même si officiellement le Kremlin n’a pas publiquement affiché cet objectif.

Il y a cinq jours, les autorités nommées par Moscou dans la région de Zaporijjia ont, pour la première fois, donné un calendrier, en annonçant vouloir organiser dès le début de l’automne un référendum sur une annexion par la Russie.