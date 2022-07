L’aide médicale à mourir: une bénédiction!

De trois ans ma cadette, ma sœur a reçu l’aide médicale à mourir il y a trois mois. Je ne m’en remets pas. Non pas que je sois contre cette pratique, mais je m’en veux d’être celui qui s’en est sorti indemne et en santé, et que ce soit elle qui ait été sacrifiée par le sort.

D’aussi loin que je me souvienne, ma sœur était atteinte de la sclérose en plaques. Toute sa vie, elle a lutté pour ne pas que la maladie progresse, mais ce fut peine perdue, puisque c’est elle qui a gagné. Il y a quelques mois, devant le fait qu’elle ne pourrait plus s’alimenter et qu’à peu près plus rien dans son corps ne fonctionnait comme du monde, elle a choisi de partir pour libérer son mari et ses enfants du poids de son existence.

Heureusement que nos parents ne sont plus là, car ils auraient mal accepté cette décision, eux qui étaient si croyants. Le problème, c’est que de nous deux, c’était moi le mouton noir. Celui qui leur en a fait voir de toutes les couleurs pendant toute ma jeunesse. Et c’est à moi qu’ils n’ont pas transmis cette terrible maladie. Moi qui m’en sors avec une santé de fer, alors que mes folies auraient probablement dû me conduire à la tombe.

Pourquoi la vie est-elle si mal faite ? Vous pourriez penser que je suis heureux de cette belle issue pour moi, mais je ne le suis pas. Le pire, c’est que je ne peux parler de ça ni à ma femme ni à mes enfants parce qu’ils tiennent à moi et qu’ils ignorent une grande partie de ce que j’ai fait jadis. Comment me faire pardonner ?

Anonyme

Je corrige tout de suite une erreur que vous véhiculez, à savoir que la sclérose en plaques est héréditaire, alors qu’elle ne l’est pas : « La sclérose en plaques n’est pas une maladie héréditaire. Cependant il existe des facteurs génétiques favorables à son développement, sous l’influence d’autres facteurs (notamment environnementaux). »

De plus, vous n’êtes responsable de rien dans le sort que la vie vous a réservé à vous et à votre sœur. Ce dont vous êtes responsable, c’est de prendre acte que la vie vous a favorisé au niveau de la santé, et que pour manifester votre gratitude, vous devez tout faire pour en prendre soin. Ce sera la meilleure façon de rendre hommage à une sœur moins chanceuse.