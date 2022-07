Les données de localisation des téléphones sont utilisées par le gouvernement US pour pister les Américains

Plusieurs médias spécialisés en technologie ont rapporté ce lundi les informations publiées par l’Union américaine des libertés civiles (American Civil Liberties Union - ACLU) sur l’ampleur de la collecte de données de localisation des téléphones intelligents par les agences gouvernementales.

C’est le département de la Sécurité intérieure des États-Unis (Department of Homeland Security – DHS) qui est derrière ce pistage par localisation.

Pour rappel, le DHS a été créé après les attaques du 11 septembre par le président George W. Bush pour coordonner les efforts de sécurité intérieure. Le Bureau coordonne les efforts de l'exécutif pour détecter, se préparer, prévenir, se protéger, répondre et se remettre des attaques terroristes aux États-Unis. Le DHS constitue la fusion la plus diversifiée de fonctions et de responsabilités fédérales, intégrant 22 agences gouvernementales en une seule organisation, peut-on lire sur la page DHS sur Wikipédia.

On savait que les agences gouvernementales américaines recueillaient et pistaient dans une certaine mesure les données de localisation de millions d’utilisateurs de téléphones intelligents pour traquer des immigrants et des personnes soupçonnées de fraude fiscale.

Avec les nouveaux documents publiés par l’ACLU dans le cadre d’un procès en cours sur le Freedom of Information Act, on apprend l’ampleur de la collecte de données sans mandat. Sur plus de 6000 documents examinés par l’ACLU, on estime à près de 336 k le nombre de points de localisation à travers l’Amérique du Nord obtenus à partir des téléphones des gens tant par deux organisations responsables des frontières; Immigration and Customs Enforcement (ICE) et Customs and Border Protection (CBP).

Courtier en données

Ces données de localisation ont été en bonne partie obtenues par la CBP grâce à un courtier en données, Venntel, qui recueille et vend des informations à partir des téléphones intelligents.

En achetant ces données à des courtiers comme Venntel, les fonctionnaires contournent les procédures légales qui auraient dû être appliquées pour accéder aux données de téléphones intelligents des concitoyens.

Dans les documents obtenus, ces données seraient «opt-in», c'est-à-dire volontairement partagées par les utilisateurs. Volontairement ou pas, les données de localisation comme les informations GPS sont largement partagées avec le gouvernement dès qu’elles sortent des téléphones intelligents.

Jorge Jesus (Pexels)

Nouvelle loi pour encadrer la cueillette de données

Selon l'ACLU, ces documents sont une preuve supplémentaire que le Congrès doit adopter la loi bipartisane Fourth Amendment Is Not For Sale Act, proposée par les sénateurs Ron Wyden (démocrate - Oregon) et Rand Paul (républicain - Kentucky), qui obligerait le gouvernement à obtenir une ordonnance du tribunal avant d'obtenir les données des Américains, telles que les informations de localisation de nos téléphones intelligents, auprès de courtiers en données.

À notre frontière avec les États-Unis

Si vous ne prenez pas au sérieux pareille intrusion dans la vie des Américains, lisez cette recommandation de notre propre gouvernement sur son site voyage.gc.ca avant de traverser la frontière américaine, au paragraphe Appareils électroniques.