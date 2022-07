Tour de France: les parents de Hugo Houle émus

DRUMMONDVILLE | Il n’y a pas que Hugo Houle qui a savouré le moment d’une vie. Ses deux plus ardents supporteurs, son père, Yvon Houle, et sa mère, Diane Allard, ont eux aussi vécu à leur façon une course folle et de vives émotions quand le fils prodige a franchi la ligne d’arrivée en gagnant au Tour de France.

Le comble du bonheur pour les deux parents est, bien sûr, survenu quand Hugo Houle a franchi la ligne d’arrivée pour rafler la 16e étape de la plus prestigieuse course qui soit, au terme de 178,5 km d’effort. Cette petite journée qui s’annonçait bien tranquille a vite pris une tournure spectaculaire.

Tandis que Diane Allard était occupée au boulot à Drummondville, Yvon Houle se trouvait sur un chantier à Saint-Nicéphore. Ils étaient loin d’imaginer la suite.

«Je ne pouvais pas suivre la course. Une amie m’a tenue au courant et j’ai regardé quand il restait environ 35 km à faire et j’ai bien vu qu’Hugo filait en tête. Je me suis dit qu’il allait aider [Michael] Woods et qu’il allait se tasser, mais non!» a raconté la maman comblée, rencontrée au terme de sa journée de travail plutôt bouleversée.

«J’ai tout de suite appelé Yvon en lui disant qu’il fallait qu’il s’en vienne au magasin me rejoindre pour voir la fin. Au début, il m’a dit qu’il ne pouvait pas et j’avais les yeux dans l’eau. Heureusement, il s’est arrangé pour venir me rejoindre. Il n’y a plus personne dans la place qui travaillait!»

Des prières

Le couple a été rassemblé avec une vingtaine de kilomètres à faire, puis il est devenu de plus en plus évident que fiston allait réaliser l’impensable en devenant le héros du moment au Québec.

«Je voulais juste que le vélo tienne le coup et qu’il ne tombe pas», a souri le paternel. Avec tout ce qu’il a fait pour se rendre là, Hugo a une méchante force mentale», a-t-il poursuivi.

De son côté, son épouse croit qu’il faudra encore un moment avant de pleinement saisir l’ampleur de l’exploit.

«On va probablement réaliser avec le temps. Ce que je me dis, c’est que ce qui vient d’arriver avec Hugo va aider au développement du cyclisme. Les opportunités vont devenir plus nombreuses. Quand Hugo a commencé, il n’y avait pas beaucoup d’avenues pour percer dans le cyclisme professionnel», a-t-elle constaté pendant que son téléphone continuait de vibrer à souhait, comme depuis le début de la journée.

Pour Pierrick

À plusieurs reprises pendant le généreux entretien accordé par les parents de Hugo Houle, les yeux ont rougi pour ensuite baigner dans l’eau.

Une scène très touchante, sachant qu’il y a bientôt 10 ans, ils ont perdu leur autre fils, Pierrick, lorsqu’il a été frappé par un chauffard lors d’une sortie de course à pied.

Ce cruel coup du destin leur est évidemment revenu à l’esprit quand Hugo Houle a dédié sa victoire à son frère, dans un moment saisissant.

«Tout ça brasse pas mal d’émotions aujourd’hui. Ça fait remonter des souvenirs de Pierrick, mais ça fait chaud au cœur de voir comment Hugo lui a rendu hommage», a soufflé la mère de famille, touchée au cœur.

En retirant ses lunettes pour essuyer ses yeux, Yvon Houle, pour sa part, a salué la force de caractère de son fils, qui a toujours rêvé d’une victoire au Tour de France pour saluer la mémoire de Pierrick.

«Hugo a fait son chemin. Ce qu’il a fait, je ne l’aurais jamais fait», a-t-il encensé, la voix étranglée.

Bientôt, les retrouvailles

Les deux parents, qui ont déménagé de Sainte-Perpétue il y a deux ans, ont pu discuter quelques minutes avec leur fils, très en demande.

«Quand il va revenir à la maison cet automne, tout le monde va vouloir être autour de lui. On espère l’avoir un petit moment pour nous», ont-ils dit.

Un bien simple souhait, que la vie leur doit bien...

La fierté de Sainte-Perpétue

SAINTE-PERPÉTUE | Le petit village de Sainte-Perpétue, à une vingtaine de minutes de Drummondville, est devenu grand hier. La victoire au Tour de France de l’enfant chéri de la place n’a fait qu’accroître un sentiment de fierté déjà bien présent.

«Personne ici ne connaît pas Hugo Houle», a fièrement lancé le maire de la municipalité d’un peu moins de 1000 âmes, Guy Dupuis, lorsque le représentant du Journal est allé à sa rencontre sur le rang Saint-Joseph, l’artère principale des lieux.

«On l’a vu tellement souvent s’entraîner ici dans les rues au début de sa carrière. Il s’est même souvent permis de rouler avec des gens qui appréciaient le cyclisme et pour ces gens, c’était incroyable de voir qu’il leur accordait du temps.

«Hugo est reconnaissant et quand il se fait interviewer, il précise toujours qu’il est natif de Sainte-Perpétue. Il nous a toujours bien représentés, c’est un ambassadeur extraordinaire et il est fier de ses racines», a ajouté celui qui réside dans le village depuis 30 ans.

Des gens comblés

Michèle Boisclair est gérante du marché Bonichoix L.D. Roy, le magasin général de l’endroit. Elle y besogne depuis 37 ans et connaît tout le monde du coin. Elle a vite réalisé à quel point l’exploit de Houle était devenu le sujet de l’heure en ville.

«Hugo a un gros fan club ici», a souri la dame entre quelques services à la caisse.

«Je viens travailler ici à pied et je ne compte plus le nombre de fois que je suis passé devant la maison de la famille. Je le revois s’entraîner quand il était jeune. À ce moment-là, on ne pensait jamais que ça le mènerait aussi loin. On le voyait déjà, dans le temps, qu’il travaillait tellement fort. Aujourd’hui, il récolte le résultat de tout son entraînement», s’est-elle exprimée.

Avec son frère

Pour les gens de Sainte-Perpétue, il est naturel d’avoir une grosse pensée pour Hugo Houle, mais aussi pour son frère, Pierrick, décédé tragiquement en décembre 2012.

«On savait ici à quel point il voulait gagner une course pour Pierrick. C’est pour lui qu’il roule à toutes les fois», a mentionné Mme Boisclair.

À deux coins de rue, Wilson Lacharité s’affairait à entretenir un espace vert. Employé municipal depuis 25 ans et résident de Sainte-Perpétue depuis toujours, il connaît bien la famille.

«Je suis bien content de voir qu’Hugo a pédalé jusque-là. L’accident a affecté bien du monde ici. On ne souhaite ça à personne et on se demande pourquoi quelqu’un de si jeune doit partir. La victoire d’hier montre que Pierrick est toujours là. C’est comme s’il avait pédalé avec Hugo. Ils ont gagné à deux», a-t-il dit avec émotion.

Le maire Guy Dupuis a par ailleurs promis qu’un hommage à la fierté de la municipalité serait rendu. Soirée festive? Endroit ou rue à son nom? Tout est sur la table pour l’enfant chéri de Sainte-Perpétue.

«Pour tous les citoyens il y a une grande fierté. On sait par où il est passé et c’est un accomplissement incroyable. J’ai immédiatement pensé à ses parents parce qu’ils ont vécu une épreuve, tout en continuant de soutenir Hugo dans ses compétitions. Ils ont formé une bonne personne, qui a toujours été humble et proche de ses racines», a-t-il témoigné.