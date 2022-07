Montréal accueillera une conférence internationale sur les batteries au lithium

Le Palais des congrès de Montréal sera l’hôte d’une importante conférence internationale sur les batteries au lithium qui réunira plus de 1600 chercheurs et étudiants experts dans le domaine, en 2026.

«Le comité de sélection de l'International Meeting on Lithium Batteries (IMLB) a officiellement retenu la candidature du Palais des congrès de Montréal», s’est réjoui le Palais dans un communiqué, lundi.

Cet événement «d'envergure mondiale» dans le domaine des batteries au lithium aura lieu en 2026 et devrait réunir plus de 1600 chercheurs et étudiants issus de tous les continents.

«Cette conférence fera rayonner l'écosystème québécois et canadien, et sa chaîne d'approvisionnement des composantes de batteries ainsi que l'accent que nous mettons sur l'économie circulaire verte dans ce domaine», a déclaré le Dr Karim Zaghib, le chercheur scientifique et professeur à l’Université Concordia qui a posé la candidature de Montréal. Il a d’ailleurs été nommé président de l'IMLB 2026.

«Pour Tourisme Montréal, cette nouvelle est très bienvenue! Elle consolide à nouveau la place de leader de Montréal comme ville des congrès et réunions d'affaires. J'y vois non seulement une reconnaissance de notre métropole comme ville accueillante, mais aussi comme un centre universitaire de premier choix, à l'avant-garde des énergies vertes», a pour sa part indiqué Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal.

Le Palais des congrès estime d’ailleurs que l’IMLB devrait générer plus de 4 millions de dollars de dépenses touristiques.

Montréal a déjà accueilli cette conférence en 2010.