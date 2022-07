Où est Jagmeet Singh?

Depuis que les néo-démocrates et les libéraux ont signé le pacte de non-agression accordant une majorité parlementaire au gouvernement jusqu’en 2025, le NPD et particulièrement son chef Jagmeet Singh sont plus discrets, notamment sur le plan médiatique.

Je sais, je sais, c’est l’été, tout le monde a le droit à des vacances bien méritées, particulièrement nos politiciens qui carburent à l’adrénaline à longueur d’année. Mais la remarque que j’avance ne concerne pas son absence en juillet, mais plutôt son absence tout court. Se serait-il permis d’être aussi discret si le gouvernement ne gouvernait pas en majoritaire, et donc à l’abri de toute élection précipitée? Bien sûr que non! On l’aurait probablement vu déchirer sa chemise devant les bureaux de Passeport Canada, tenir des points de presse devant les aéroports, aborder la question de l’inflation qui fait mal à tous les Canadiens. Mais non, à croire qu’il est en mode économie d’énergie pour la prochaine campagne électorale. Mais l’est-il vraiment?

C’est tout de même curieux comme stratégie; devant un gouvernement fortement critiqué et affaibli, une opposition officielle prise avec une course au leadership où les guerres intestines font rage, et un Bloc condamné à l’opposition perpétuelle, le NPD aurait pu profiter de l’absence d’une opposition réelle et efficace pour se définir ou se redéfinir aux yeux des électeurs qui cherchent désespérément une option qui n'est pas celle des libéraux.

Les prochains mois ne seront pas plus faciles pour les néo-démocrates. L’élection d’un nouveau chef du PCC pourrait donner un souffle nouveau aux conservateurs qui voudront occuper le terrain, tant sur le plan médiatique que sur le plan parlementaire, pour mieux faire connaître le nouveau chef, mais également pour s’inscrire comme la seule option possible pour défaire les libéraux.

Il sera alors trop tard pour les néo-démocrates et leur chef. Cette alliance marquera-t-elle la fin du NPD tel que nous le connaissons, pour faire place à une fusion officielle avec le PLC? Rien n’est impossible!