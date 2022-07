Pas d’arbitrage salarial pour Vitek Vanecek

Les Devils du New Jersey ont réglé le dossier contractuel de leur nouveau gardien Vitek Vanecek en lui accordant mardi un pacte de trois ans et de 10,2 millions $, évitant ainsi le processus d’arbitrage salarial.

L’ancien des Capitals de Washington avait été acquis le 8 juillet dans une transaction impliquant trois choix de repêchage. Il était devenu joueur autonome avec compensation et devait présenter ses arguments devant un arbitre.

Avec les «Caps» la saison dernière, Vanecek a conservé une fiche de 20-12-6, une moyenne de buts alloués de 2,67 et un taux d’efficacité de ,908, réalisant quatre blanchissages en 42 parties. Au New Jersey, il aura la mission d’offrir plus de stabilité devant le filet à un club ayant utilisé sept gardiens en 2021-2022.

«Pour être franc, c’était notre objectif dès le départ d’ajouter quelqu’un à cette position, vu les circonstances. Les blessures ont vraiment réduit notre profondeur ici», avait mentionné au site NHL.com le directeur général des Devils, Tom Fitzgerald.

L’athlète de 26 ans a entamé 75 matchs en carrière dans la Ligue nationale.