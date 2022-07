Pas impossible, retirer une offre d’achat acceptée par le vendeur

Une promesse d’achat est un contrat à valeur légale que les signataires s’engagent à respecter.

Cependant, que se produit-il si l’acheteur dont l’offre d’achat a été acceptée par le vendeur décide, pour une raison quelconque, de faire marche arrière avant de passer chez le notaire ?

Cela n’est pas chose impossible, mais il faudra payer pour les dommages collatéraux s’il n’y a pas de clauses conditionnelles prévues dans l’offre.

Qu’est-ce qu’une clause conditionnelle ?

Une offre d’achat ou, subséquemment, une promesse d’achat peut être conditionnelle. Je vais acheter si je vends ma maison dans les trente (30) prochains jours ; je vais acheter si je fais inspecter à ma satisfaction la propriété ou encore je vais acheter si j’obtiens un financement me permettant d’acquérir la propriété.

Il est important de fixer un délai à la condition de vente de votre propriété, par exemple 30 jours, et de faire montre de bonne foi en étant actif au cours de cette période pour vendre sa maison.

Concernant l’inspection et le financement, c’est quelque peu différent. L’acheteur devra poser des actions pour montrer sa bonne foi, certes, mais la décision finale ne lui revient pas. On comprend bien que si la totalité des banques refuse de me prêter les fonds, je ne pourrai pas acquérir l’immeuble. Pour ce qui est de l’inspection préachat, il faudra que les vices soient tels qu’ils modifient ma volonté d’acquérir l’immeuble ou encore que je ne veuille plus l’acquérir pour un prix aussi élevé.

Que faire s’il n’y a pas de clauses conditionnelles ?

Pour montrer le sérieux de son intention d’acquérir la propriété, l’acheteur dépose une offre accompagnée d’un dépôt. Si la vente s’effectue, cette somme est débitée du montant de la transaction. Dans le cas contraire, si la transaction échoue sans qu’il y ait de faute de part et d’autre, elle est remboursée à l’acheteur.

Dans le cas où celui-ci refuserait de se porter acquéreur, le vendeur aurait trois options, selon Me Luc Audet, avocat.

Il force l’acheteur à acquérir l’immeuble. Il demande une résolution/résiliation de l’entente. La résolution est l’anéantissement rétroactif du contrat, tandis que la résiliation annule les effets de celui-ci pour l’avenir. Cette option peut être combinée au point 3. Il intente des recours en dommages et intérêts. Souvent, le vendeur continuera à vendre sa maison. S’il trouve preneur à un prix inférieur, il pourra réclamer la différence à titre de dommage.

Deux clauses pour éviter les problèmes

Afin d’éviter le recours aux tribunaux et les procédures qui s’ensuivent, Me Audet suggère deux clauses qui peuvent s’avérer utiles :

A. La clause de dédit

Elle permet à l’acheteur de se décharger de sa promesse d’achat en contrepartie d’une somme préétablie entre les parties.

B. La clause pénale

À la différence de la précédente, le choix appartient au vendeur. Les parties s’entendent sur les dommages, mais c’est le vendeur qui demande que la somme lui soit versée, sinon il s’adressera aux tribunaux qui détermineront le montant de ces dommages.

En conclusion

Il n’est pas facile de se sortir d’une promesse d’achat sur un immeuble, à moins que les parties ne s’accordent la possibilité de revenir sur leur parole.

Or, l’honnêteté est souvent une bonne astuce pour s’en sortir. Si vous ne croyez pas être en mesure de vous offrir la propriété sur laquelle vous avez déposé une offre d’achat qui fut acceptée, il vous est possible de régler le tout avec le vendeur en lui expliquant la situation. Qui sait ? Peut-être qu’il vous permettra de trouver un nouvel acquéreur qui, lui, deviendra propriétaire à votre place.

Conseils