Pour favoriser les grossesses sans alcool

Chère Louise, je partage avec vous un extrait du communiqué de presse annonçant le lancement d’un site d’importance pour les futures mamans : grossessesansalcool.ca. Vous trouverez dans ce microsite un vidéotémoignage tout en douceur, qui présente les défis de vivre avec le TSAF au quotidien.

« L’Association pour la santé publique du Québec est heureuse de présenter son nouveau site web bilingue sur l’alcool, la grossesse et la prévention du Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale. Créé pour partager des faits et des ressources dans le respect des différentes réalités et pour réunir l’ensemble des outils de la campagne Pendant la grossesse, on boit sans alcool, il s’adresse aux jeunes en amont de l’expérience de la parentalité, aux futurs parents, à leurs proches, et aux professionnels(elles) de la santé et des services sociaux qui les accompagnent. »

« Le Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale est la principale cause évitable de malformations, de troubles du développement et de déficience intellectuelle chez les enfants à naître. Nous pouvons l’éviter, mais pour cela, il faut le connaître. Le site grossessesansalcool.ca propose de l’information sans tabous et sans jugement ainsi que des ressources variées afin que nous puissions collectivement mieux prévenir le TSAF et ses conséquences. »

Isabelle Létourneau, chargée du projet TSAF

Merci de cet ajout d’importance à mettre dans le coffre à outils de nos jeunes familles québécoises.