Que faire avec un électorat déjà conquis?

En période préélectorale, une série de publicités de la CAQ fait controverse. Vous l’avez sûrement vue. Une dame fort sympathique, au chandail de style marin et arborant une casquette bleue, explique pourquoi elle aime tant François Legault.

Parlant de la gestion de la pandémie, elle en dit ceci : « M. Legault, y a fait son gros possible » parce que « c’est gros à gouverner, un peuple ». Elle se dit aussi « super satisfaite de M. Legault » et que « M. Legault, il m’impressionne ».

En termes de communication politique, ces pubs ne doivent bien évidemment rien au hasard. De facture populiste, elles visent avant tout à incarner la relation d’affection non moins réelle liant les électeurs de la CAQ à son chef.

Du même coup, elle aborde brièvement un seul dossier — la santé —, alors que, paradoxalement, le réseau craque de partout depuis longtemps.

Sur le plan éthique, les critiques ont fusé. Dans les pages du Devoir, la fille de la même dame s’est dite choquée de la sous-rémunération de sa mère pour tourner ces pubs.

Sans compter que la CAQ les présente comme des « vox pop », alors que la dame fut en effet rémunérée. En réaction, la CAQ a défendu hier son choix qu’elle jure avoir été « sincère ».

Plus besoin de séduire

Au-delà de la controverse, cette série de pubs montre surtout que pour un premier ministre trônant au sommet des sondages, le besoin de séduire activement son électorat, déjà massivement conquis, n’est plus pressant.

D’où cette dame dont le message principal est d’exprimer son admiration inconditionnelle du premier ministre, quoi qu’il fasse.

Ces pubs sont ainsi le reflet parfait de la relation quasi symbiotique liant François Legault à une part substantielle des francophones. Quel que soit le dossier : santé, éducation, nationalisme identitaire, etc.

Du moment que la moitié des francophones est déjà séduite, que reste-t-il d’autre aux stratèges caquistes que de faire appel à une dame capable de le dire à son tour ? Toute explication de son admiration par telle ou telle décision politique n’étant même plus nécessaire.

Il est sûr qu’en campagne, la CAQ devra présenter une plateforme détaillée.

Ciselé sur mesure

Or, contrairement aux partis d’opposition qui, éclipsés par la CAQ, devront rivaliser de propositions audacieuses pour attirer des électeurs, la CAQ est d’une popularité telle qu’elle n’aura qu’à s’inscrire dans sa propre continuité.

Et c’est là précisément le message central de la pub : M. Legault est aimé, « tel quel », par ses électeurs. Point. Pour un premier ministre en fin de mandat, un capital politique d’une telle ampleur est exceptionnel.

Sans hasard non plus, ces pubs illustrent aussi le credo « nationaliste » de la CAQ. On y comprend vite que la dame voit M. Legault comme un homme de « son » peuple.

Ce faisant, la dame, frôlant ses 80 ans, vivant en région, francophone, humble et aux revenus modestes, incarne ce même message politique, ciselé sur mesure pour la CAQ et par la CAQ.

En campagne, la CAQ finira-t-elle néanmoins par s’adresser également aux non-francophones qui, eux aussi, font partie du même peuple ? À suivre.