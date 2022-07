Samuel Montembeault a eu ce qu’il voulait

Le discours de Samuel Montembeault a toujours été cohérent: il voulait demeurer avec le Canadien de Montréal et il est passé de la parole aux actes.

• À lire aussi: Michael Matheson fan du Tricolore depuis son enfance

• À lire aussi: De la reconnaissance pour Samuel Montembeault

Si les dernières semaines ont été stressantes pour lui avec des négociations qui ont tardé à commencer, le processus s’est déroulé à merveille lorsqu’il s’est mis en branle. Il est donc bien heureux de son nouveau contrat de deux ans à un volet paraphé lundi.

«Une fois que j’ai reçu l’offre qualificative, les deux côtés, on voulait régler ça le plus rapidement possible, a-t-il lancé, mardi, en vidéoconférence. J’ai reçu mon offre qualificative à la dernière minute, donc au début, je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Mais ensuite, ça s’est super bien passé.»

Expérience

Originaire de Bécancour, l’homme masqué de 25 ans a vu sa vie prendre un tournant le 2 octobre dernier. Réclamé au ballottage après un début de carrière avec les Panthers de la Floride, il a dû remplir les patins de Carey Price et Jake Allen par moments lorsqu’ils étaient blessés.

La saison s’est avérée catastrophique pour le CH, qui a congédié son directeur général Marc Bergevin et son entraîneur-chef Dominique Ducharme. Mais quoi qu’il en soit, Montembeault estime avoir beaucoup appris et il compte bien se servir de la dernière saison pour progresser encore plus.

«Je pense que ça m’a apporté beaucoup d’expérience, a-t-il analysé. Être numéro 1, c’est différent. Après une mauvaise performance, tu sais que tu vas pouvoir te reprendre deux jours plus tard. La chose que je vais devoir améliorer, c’est la constance.»

Congestion

Montembeault n’est pas dupe: il était très bien placé pour comprendre la situation des gardiens de but à Montréal. Il savait que Carey Price sera l'homme de confiance s’il parvient à mettre ses ennuis de genou de côté, ce qui est loin d’être acquis. Il sait également que Jake Allen le devance dans l’organigramme, et il a vu, comme tous les partisans, le brillant parcours de Cayden Primeau en séries éliminatoires avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.

Dans le meilleur des scénarios, le Tricolore pourrait donc avoir l’heureux problème d’avoir quatre gardiens de calibre pour la Ligue nationale de hockey (LNH) dans sa formation cette année. Le contrat à un volet lui donne donc de la stabilité, mais il ne changera rien à son approche.

«Je vais me préparer de mon côté et je vais arriver au camp avec un état d’esprit de faire l’équipe, a-t-il déclaré. Mais ça ne change rien à ma préparation.»

Rétabli

À propos de sa blessure au poignet qu’Il a enduré pendant une partie de la saison avant de se faire opérer au terme de celle-ci, Montembeault s’est fait rassurant. Il devrait être rétabli à temps pour le camp d’entraînement de l’équipe.

«Ça va super bien. J’ai un dernier mouvement qui me manque d’amplitude, mais pour le reste, tout va bien. J’ai reçu le feu vert pour recevoir des tirs cette semaine à petit volume. Ça va de mieux en mieux et je vais être prêt pour le camp.»