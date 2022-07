Tannées de ne pas se battre à armes égales avec Amazon

Alors qu’Amazon sourit en voyant ses ventes records de 12 milliards $ US du Prime Day, des petits commerçants d’ici demandent aux gouvernements d’agir d’urgence pour que les géants paient leur juste part d’impôts.

« Depuis des années, les petites entreprises indépendantes s’inquiètent du fait que les grandes multinationales peuvent utiliser des structures d’entreprise complexes pour minimiser leurs impôts au Canada », dénonce au Journal François Vincent, vice-président pour le Québec à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

« Les PME comprennent que la concurrence fait partie de l’équation. Tout ce qu’elles demandent, c’est d’être traitées équitablement face à leurs homologues des grandes multinationales », soupire-t-il.

« Prédatrice »

« Abusives », « dangereuses », « prédatrices »... l’activiste Stacy Mitchell avait déjà critiqué les tactiques d’Amazon en entrevue au Journal il y a deux ans.

« Amazon utilise son pouvoir pour saper les plus petites entreprises en leur facturant des frais exorbitants, en les espionnant, en volant leurs idées ou même en fermant parfois leur compte en pleine nuit », avait-elle alerté.

Ventes minimisées

Or, ces derniers jours, une enquête du Globe and Mail a révélé qu’Amazon aurait minimisé ses ventes au détail au pays pour payer moins d’impôts ici.

« Ce que leurs documents suggèrent, c’est à quel point Amazon cherchait à s’assurer que les profits soient envoyés à l’extérieur du Canada », explique DT Cochrane, économiste pour l’association Canadiens pour une fiscalité équitable.

« Amazon fait énormément de choses qui ne sont pas illégales, mais questionnables pour que les profits enregistrés au Canada soient les plus bas possible », poursuit-il.

Amazon n’a pas répondu aux questions du Journal, hier.

Aux États-Unis, Amazon a pu éviter de payer 5,2 milliards de dollars américains d’impôts sur les sociétés et n’a payé que 6 % en impôts fédéraux sur le revenu des sociétés en 2021, d’après l’Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP).

Zéro impôt en Europe

En Europe, Amazon n’a payé aucun impôt sur ses ventes de 55 milliards $ de dollars américains l’an dernier, a rapporté Bloomberg en février dernier.

À la Fédération canadienne des contribuables (FCC), son directeur général, Franco Terrazzano, plaide pour des baisses d’impôts pour garder l’argent ici.

« Pour s’assurer qu’un plus grand nombre d’entreprises opèrent, investissent et paient des impôts au Canada, le gouvernement devrait réduire les impôts des entreprises », conclut-il.

–Avec la collaboration d’Olivier Bourque

Hier, l’Agence du revenu du Canada n’a pas voulu parler du cas précis d’Amazon et a dit déployer « des efforts pour s’assurer que les entreprises multinationales paient leur part d’impôt sur les bénéfices qu’elles réalisent en faisant des affaires au Canada et dans le monde ».