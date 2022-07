Rhys Nicholson: une première sur scène au Québec

On le connaît ici davantage comme juge permanent de RuPaul’s Drag Race Down Under. Mais l’humoriste australien Rhys Nicholson s’apprête à montrer au public québécois ce dont il est réellement capable avec une série de huit spectacles présentés dans le cadre du festival Just For Laughs.

« RuPaul’s Drag Race Down Under m’a donné une visibilité incroyable à travers le monde », avance Rhys Nicholson d’entrée de jeu.

« Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. Et là, du jour au lendemain, je me suis mis à recevoir des messages et des commentaires de gens provenant de l’autre côté de la planète. C’est un phénomène incroyable et c’est un peu vertigineux d’en faire partie », complète le comique, en visioconférence avec Le Journal.

Mais oublions Drag Race (pour un instant). Car c’est pour son propre spectacle solo – intitulé Rhys ! Rhys ! Rhys ! – que l’Australien posera dès jeudi ses pénates au Théâtre Sainte-Catherine. Au programme : une heure où le comique tentera de nous faire oublier les deux dernières années.

« J’ai envie de parler de tout, sauf de la pandémie. J’ai vraiment l’impression que plus personne n’a envie de se rappeler ce qu’on a vécu, non ? » laisse-t-il tomber.

Deuxième saison sous peu

En dehors de la scène, on le retrouvera sur nos écrans la semaine prochaine, alors qu’il reprendra sa place aux côtés de RuPaul et Michelle Visage sur le panel de RuPaul’s Drag Race Down Under. Tenu au silence par la production, Rhys Nicholson promet toutefois une seconde saison « meilleure » que la précédente.

« L’énergie est très différente ; les candidates n’ont plus cette incroyable pression d’être les premières à inaugurer une nouvelle édition de RuPaul’s Drag Race. Elles savent davantage à quoi s’attendre, elles ont des repères », avance-t-il prudemment.

Les fans le savent bien, cette série – et tous ses dérivés internationaux – tient pratiquement de la religion dans plusieurs cercles à travers la planète. Et Montréal n’y fait pas exception, avec ses soirées très courues où sont projetés les nouveaux épisodes chaque semaine. Puisqu’il sera lui-même à un jet de pierre du Village, Rhys Nicholson avoue qu’il pourrait très bien se laisser tenter par un bain de foule dans un de ces bars.

« Pourquoi pas ! Je pense que ce serait très drôle de voir les réactions en direct », avance-t-il.