LAUZON (BEAUDRY), Jocelyne



À Longueuil, le 16 juillet 2022, est décédée à l'âge de 89 ans, Mme Jocelyne Lauzon épouse de feu M. Augustin Beaudry, domiciliée à Boucherville et auparavant à St-Jérôme.Maintenant auprès de son époux et de son fils Simon, elle laisse aujourd'hui dans le deuil son fils Martin et sa fille Odette.Elle quitte également ses petits-enfants Emmanuelle et Olivier, son frère Hugues Lauzon, ses belles-soeurs Thérèse Beaudry et Mireille Paquet ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le mardi 26 juillet à 11h en l'église St-Pierre, 520 Boul. Bourassa, St-Jérôme, où la famille y recevra vos condoléances à compter de 10h30.La direction des funérailles est confiée à la