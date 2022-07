DAGENAIS, Patricia



C'est avec tristesse que la famille vous annonce le décès de leur soeur Patricia, le 14 juillet 2022.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs feu Eugene (feu Irène), Lorne (Janet), Grace, Robert (Lorraine), Mark (Mariene), feu Gerald (Carol), Anne (Chuck Muggeridge), 20 neveux et nièces, plusieurs petits-neveux et petites-nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux amis proches.La famille recevra les condoléances le jeudi 21 juillet 2022, à la :2125 NOTRE­ DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511de 14h à 17h ainsi que 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées à l'église Sainte-Véronica de Dorval, 1300 ave Carson, Dorval, le vendredi 22 juillet 2022 à 11h, suivies de l'inhumation du cercueil au Cimetière Catholique de Lachine, 2360 rue Provost, Lachine.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Montréal en souvenir de Patricia serait apprécié.