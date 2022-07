JOLY, Jocelyne, fdlc



À Montréal, le lundi 18 juillet 2022 est décédée, à l'âge de 76 ans, Jocelyne Joly, Fille la Charité de Saint-Vincent-de-Paul.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses frères Gérald (Sylvie) et André (Manon), ses neveux Nicolas (Maria) et Charles (Chan-Elle), son petit-neveu Jackson ainsi que d'autres parents et amis.Vous êtes invités au complexe funéraire :le vendredi 22 juillet 2022 de 14h à 16h et de 19h à 21h et en l'église Nativité-de-la-Sainte-Vierge située au 1855, rue Dézéry à Montréal, H1W 2S1, le samedi 23 juillet 2022 dès 14h, suivi des funérailles à 15h.Au lieu de fleurs, un don peut être fait en sa mémoire à la La Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile.