GARIÉPY, Ernest



À l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, le 1er juillet 2022, à l’âge de 83 ans, est décédé Ernest Gariépy, époux de feu Odette Allard et fils de feu Édouard Gariépy et de feu Léonie Renaud.Il laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Mélanie et enfants: Xavier, Émile, Alexia et Juliette), Marc (Susannah et enfants: Noah, Isaac, Magdalena, Sophia, Peter et Melisa) et Lorraine (David et enfants: Nicolas et Michael). Outre ses enfants, il laisse dans le deuil son frère Edmond (Rollande), ses soeurs Jeanne (Lucien) et Cécile (Gilles), ceux et celles qui l'ont précédé: feu Oscar, feu Frédéric et feu Annette, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins, cousines, ainsi que parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le vendredi 22 juillet de 19h à 22h et le samedi 23 juillet de 9h à 11h30 à laLes funérailles suivront à 11h30 en l'église de Saint-Roch-de-L'Achigan, suivies de l’inhumation.La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC serait appréciés.