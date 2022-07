Attention à la fraude du petit-fils

La fraude du petit-fils, qui vise particulièrement les ainés, est en pleine expansion au Québec, notamment dans la région de la Capitale-Nationale.

Cette fraude s’effectue généralement par appel et les fraudeurs usent de l’émotion des ainés pour leur dérober des sommes monétaires importantes.

Lorsque le fraudeur contacte l’ainé, il se fait passer pour le fils en affirmant qu’il a besoin de recevoir de l’aide de façon urgente.

Dans beaucoup de cas, le fils dit qu’il est en prison et qu’une somme d’argent est nécessaire pour obtenir sa libération.

Les malfaiteurs redirigent même l’appel vers un avocat qui confirme qu’une transaction doit avoir lieu pour libérer le fils supposément emprisonné.

Trois tentatives de la fraude du petit-fils ont été répertoriées par le Service de police de la Ville de Québec dans la journée de mardi.

Marie-Pier Rivard, agente aux communications du SPVQ, appelle à la prudence des citoyens lorsqu’ils reçoivent des appels douteux.

«Le conseil qu’on pourrait leur donner, c’est de ne jamais envoyer des sommes d’argent à des gens qu’ils ne connaissent pas. Il faut être vigilant et poser beaucoup de questions à l’interlocuteur. Les fraudeurs connaissent beaucoup d’informations à propos de leurs victimes. Si on a des doutes, on raccroche et on appelle le 911», affirme-t-elle.

Beaucoup de citoyens rencontrés à Québec ne sont pas au courant de cette fraude pourtant bien implantée dans la province.

«Il y a des gens qui devraient faire attention, car ils ne comprennent pas d’où vient la fraude», souligne un citoyen.