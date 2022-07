Baie-Saint-Paul: c’est parti pour le Festif!

Après une édition présentée dans une configuration différente en raison de la COVID, le centre-ville de Baie-Saint-Paul vibrera à nouveau lors de la 13e édition du Festif! qui sera lancée demain avec Bran Van 3000 et la formation française Polo & Pan.

À quelques heures des premiers spectacles, le directeur général et artistique Clément Turgeon ressent une certaine fébrilité.

« Ce sentiment d’envahir la ville, ça manquait vraiment l’année dernière avec plusieurs scènes qui avaient été mises de côté », a-t-il lancé.

Photo d'archives, Agence QMI

Une édition qui se poursuivra jusqu’à dimanche et qui mettra en vedette Salebarbes, Death From Above 1976, SUUN, Bon Enfant, Gros Mené, Loud, Lisa LeBlanc, Lou-Adriane Cassidy, Les Louanges, Le Québec Redneck Bluegrass Project, Diane Tell et autres.

Photo d'archives, Agence QMI

La formation française L’Impératrice, qui était une des grosses prises du Festif!, a dû annuler sa prestation en raison d’un cas de COVID.

Photo courtoisie, Nicolas Lévesque

Elle a été remplacée par le collectif de Verdun Clay and Friends et amené une promotion pour Hubert Lenoir qui sera en vedette vendredi soir sur la scène principale.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Interrogé sur les spectacles incontournables de cette 13e édition, Clément Turgeon avoue avoir un faible sur des coups de cœur d’ailleurs et pour des artistes que les gens connaissent moins.

« Il y a le collectif texan Golden Dawn Arkestra, vendredi soir, à la Scène MicroBrasserie Charlevoix, L’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp de la Suisse, qui vont donner deux spectacles, et la formation Daddy Long Legs de New York et son blues-garage assez déjanté qui va vraiment être cool à découvrir, ce soir, en fin de soirée, au Garage du Curé », a-t-il fait remarquer.

Spectacles gratuits

Clément Turgeon précise que ces trois spectacles sont gratuits.

« Il y a une programmation gratuite où l’on retrouve des petits bijoux de la programmation. Ça vaut la peine de s’y attarder. Il y en a pour tous les goûts », a-t-il dit.

Après avoir annulé sa visite prévue en 2018, Bran Van 3000 se produira ce soir, à 20 h, à Place Desjardins, afin de souligner le 25e anniversaire de l’album Glee.

Première visite

Il s’agira d’une première visite pour James Di Salvio et sa bande dans la petite municipalité charlevoisienne.

« Tout le monde dit que cet événement est spécial. Ça ressemble, à plus petite échelle, au Festival Coachella où les gens doivent se déplacer pour assister à cet événement. Ils sortent de la ville pour aller expérimenter quelque chose de spécial et avec la magie de la nature. J’ai hâte de découvrir ça », a-t-il lancé, lors d’un entretien téléphonique.

De retour sur scène après sept ans d’absence, la formation qui a produit le hit Drinking in LA vit une joie que le Bran Man Di Salvio qualifie de totale après quelques concerts. « On ne peut pas demander plus », a-t-il fait savoir, ajoutant que la formation avait l’intention de faire danser le Festif! « C’est notre raison d’être. »

Trois spectacles à voir

POLO & PAN

Le duo électro français Polo & Pan, constitué de Paul « Polocorp » Armand-Delille et Alexandre « Peter Pan » Grynszpan seront les vedettes de la première soirée du Festif!

► 21 juillet – 21 h 45, Place Desjardins

GROS MENÉ

Fred Fortin, Olivier Langevin et Gros Mené joueront dans le décor de fin du monde du Pit à sable.

► 22 juillet – minuit, Pit à sable

JULIE DOIRON

Membre de la mythique formation Eric’s Trip, Julie Doiron se produira avec son conjoint Dany Placard dans le décor enchanteur du Quai de Baie-Saint-Paul.

► 23 juillet – 11 h 30, Quai Bell