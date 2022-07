Ça va trop bien pour Legault!

Je flânais en vacances dans la magnifique ville de Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique, ces derniers jours, et le hasard m’a fait croiser François Legault, à qui tout semble sourire... tellement que je me demande si ça ne va pas TROP bien pour lui !

M. Legault se trouvait là-bas après une rencontre avec ses vis-à-vis provinciaux qui demandaient avec lui davantage d’argent à Ottawa pour s’occuper des dossiers cruciaux, notamment celui de la santé.

Après cette conférence, notre premier ministre que tout le monde donne pour le grand gagnant des élections québécoises de l’automne s’est dit, avec sa femme : « Reposons-nous donc un peu ici ! »

Eden

Ah Victoria ! Ex æquo avec Québec, c’est la plus belle ville du Canada. Je photographiais les splendeurs des jardins Butchart lorsque, de loin, j’aperçois un attroupement animé, qui pique ma curiosité.

Voilà M. Legault rayonnant, entouré d’un groupe de voyageurs à la mine réjouie.

Sa simplicité désarmante semblait agir sur les gens. Il y avait même là des Beaucerons têtus avec lesquels je me suis entretenu et qui, même s’ils refusaient toute idée d’affirmation du Québec, disaient voter pour la CAQ.

Décidément, tout va vraiment bien pour cet homme ! Inquiétons-nous pour lui : il y a toujours un danger de ramollissement lorsque c’est trop facile !

Champion

Ah si je pouvais m’asseoir une heure avec vous, M. Legault, pour vous suggérer une douzaine d’idées ! Peut-être en adopteriez-vous quelques-unes. Tenez, voici deux chevaux de bataille qui donneraient du tonus à votre nationalisme.

1. Instituez-vous comme le champion de la Francophonie mondiale et de la défense du français, même en France (quitte à aller piler sur les pieds de l’anglicisant Macron). Beaucoup de Français vous applaudiront !

2. Adoptez une constitution québécoise qui consacrerait la primauté de la charte québécoise des droits et libertés sur celle que nous n’avons pas signée et avec laquelle on menace de nous décomposer.

À bon entendeur, salut !