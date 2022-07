MAILLÉ, Pierrette



À Lévis, le 9 juillet 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Pierrette Maillé. Elle était la fille de feu M. Fernand Maillé et de feu Mme Rosa Monette. Elle est partie les rejoindre ainsi que sa soeur Claudette Dumouchel (Jacques Dumouchel).Elle laisse dans le deuil son frère Jean-Pierre (Marcelle Maillé), ses neveux François et Alex Maillé ainsi que Annie et Stéphane Dumouchel, ses parents et ami(e)s, notamment Camille Bouchard, son meilleur ami et proche aidant.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 juillet 2022 de 14h à 15h au15015, BOUL. HENRI-BOURASSA, QUÉBECUne liturgie de la Parole suivra en la chapelle du complexe. La mise en terre se fera le samedi 30 juillet 2022 à 14h40 au Repos Saint-François d'Assise au 6893 rue Sherbrooke E., Montréal.Vous pouvez offrir vos condoléances sur notre site