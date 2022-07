Christian Mbilli vedette du prochain gala d’EOTTM

Le boxeur Christian Mbilli aura l’occasion d’empocher une deuxième ceinture en affrontant l'Américain DeAndre Ware dans le duel principal du gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) qui aura lieu le 9 septembre au Cabaret du Casino de Montréal.

Occupant le troisième rang mondial du World Boxing Council (WBC) et le cinquième du «Ring Magazine» chez les 168 lb, Mbilli (21-0-0, 19 K.-O.) a défait le Français Nadjib Mohammedi par K.-O. au cinquième round en mars. Cette victoire lui a permis de défendre son titre WBC Continental des Amériques une seconde fois, après son gain par décision unanime face à Ronald Ellis.

Contre Ware (15-3-2, 9 K.-O.), il se battra pour les titres WBC Continental des Amériques et de la World Boxing Association (WBA) des poids super-moyens.

«La stratégie pour assurer de se positionner comme l’aspirant ultime chez les 168 lb est en place et je mets le travail qu’il faut au gymnase pour m'assurer d'être prêt. Peu importe qui j’ai devant moi dans le ring, je donne tout pour aller chercher la victoire et DeAndre Ware ne fera pas exception. On s’approche des jours de gloire et je continue d’avancer», a affirmé le protégé d’EOTTM dans un communiqué.

La victoire est loin d’être acquise, cependant, contre Ware, qui a d’ailleurs déjà battu Ellis par décision majoritaire.

«Dans ce combat, on veut voir les aptitudes de Christian à s’adapter à toutes sortes de situation, tout en restant concentré sur notre plan de match. Et Ware, c’est un gars qui peut le forcer à s’adapter. Il a livré un bon combat face à Ellis, il est rapide et habile, et c’est ce qu’on cherche comme adversaire pour continuer de préparer Christian pour un éventuel combat de championnat du monde», a expliqué le directeur du développement chez EOTTM et entraîneur de Mbilli, Marc Ramsay.

Le retour de Kean

En demi-finale de la soirée, Simon Kean effectuera son retour dans le ring après son triomphe face à Shawndell Terence Winters en février. La Canadienne Mary Spencer, qui a malmené l'ancienne championne du monde Chris Namus en juin, renouera également avec l'action.

Luis Santana, Leïla Beaudoin, Avery Martin-Duval ainsi que Christopher Guerrero prendront également part à l'événement.