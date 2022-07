Cirque du Soleil : un spectacle qui éblouira les divas!

Le spectacle du Cirque du Soleil Vive nos divas, présenté en première, mercredi à l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, réserve un hommage éblouissant à la hauteur des «grandes» dames de la chanson québécoise.

Une animation sur la pièce cul-de-sac des sœurs Boulay a amorcé la soirée qui couvre 90 ans d’histoire de la musique au Québec. Ce premier numéro, où la scène est illuminée de rouge, a donné le ton à la production à la fois fantaisiste et audacieuse.

Le public a réagi dès les premières notes du classique Si j’étais un homme de Diane Tell qui ouvrait honorablement le spectacle, alors qu’une trentaine d’artistes, tous vêtus de rouge, sont montés sur scène.

Andréanne Lemire/Agence QMI

Cette pièce marquait le début de la traversée de Phoénix, une jeune reine interprétée en alternance par Anais Gonzalez et Colette Lemay, qui effectuait un long pèlerinage, accompagnée de son peuple.

Un public conquis

Des trampo-muristes ont été chaleureusement applaudis par les spectateurs durant la pièce Le début d’un temps nouveau de la défunte chanteuse Renée Claude, emportée par la COVID-19 au début de la pandémie.

Andréanne Lemire/Agence QMI

Si les danseurs ont pris d’assaut les planches lors de la puissante interprétation de Je veux tout d’Ariane Moffatt, un acrobate suspendu par les cheveux a impressionné l’auditoire en survolant majestueusement la scène. Dans un enchaînement rythmé, Tous les cris les S.O.S. de Marie-Denise Pelletier a donné le goût aux gens dans la salle d’accompagner les artistes en tapant dans les mains.

L’ambiance est devenue obscure et lumineuse sur les airs du succès Entre l’ombre et la lumière de Marie Carmen, qui a conquis le public. Que dire du numéro langoureux d’une acrobate et son tissu aérien qui en a mis plein la vue durant la chanson C’est zéro de Julie Masse.

La diva québécoise Céline Dion est bien sûr mise en lumière dans cette production, avec ses succès I’m Alive et J’irai où tu iras qui ont créé une vitalité électrisante.

Andréanne Lemire/Agence QMI

Suivant de fabuleux numéros d’unicycle et de danses du feu, la pièce Un peu plus haut, un peu plus loin de Ginette Reno s’est avérée le clou de la soirée, aux effets scéniques spectaculaires

Vingt-et-un grands succès

Au total, 21 pièces sont interprétées durant le spectacle qui rend hommage à une vingtaine de reines de la chanson québécoise. Même si certaines ne sont plus de ce monde, à l’exemple d’Alys Robi, La Bolduc ou Renée Martel, la production fait revivre leurs classiques. Elle permet de renouer avec d’autres icônes, telles que Marjo, Diane Dufresne ou Pauline Julien, que le public voit plus rarement sur scène.

La mise en scène de Lydia Bouchard se veut une lettre d’amour à toutes ces divas. Les voix et la musique, dont la direction musicale est assurée par Jean-Phi Goncalves, se marient avec grâce aux acrobaties du Cirque du Soleil.

Andréanne Lemire/Agence QMI

Après deux ans d’absence, le spectacle «Vive nos divas» est le sixième opus de la série Hommage du Cirque du Soleil. Pas moins de 20 représentations de ce voyage chargé de rythmes et d’émotions sont présentées du 20 juillet au 20 août 2022.