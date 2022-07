Couche-Tard pourrait acheter des stations Petro-Canada

Les regards se tournent vers Alimentation Couche-Tard, alors que le géant pétrolier Suncor a annoncé, plus tôt cette semaine, la possible vente de son immense réseau de stations-service Petro-Canada.

• À lire aussi: Le pouvoir d’achat des PDG d’ici en hausse

• À lire aussi: Un PDG discret outillé pour l’avenir

Dans un communiqué publié lundi, Suncor Énergie a annoncé avoir conclu un accord avec Elliott Investment Management. Insatisfaite de la performance de Suncor, la firme militante américaine a notamment convaincu l’entreprise albertaine d’envisager la vente de ses quelque 1800 stations-service, dont près de 1600 se trouvent au Canada.

« Comme pour toute transaction d’envergure, nous nous attendrions à ce qu’[Alimentation Couche-Tard] fasse partie de tout processus touchant les actifs de détail de Suncor », a écrit l’analyste Irene Nattel de RBC Marchés des capitaux, dans une note citée par le Financial Post.

Tous les experts s’entendent cependant pour dire que Couche-Tard, qui exploite plus de 2000 stations-service et dépanneurs au Canada, ne pourrait pas se porter acquéreur de la totalité du réseau Petro-Canada.

Pas toutes

Si l’entreprise mettait la main sur les stations de Suncor, elle devrait probablement en revendre la moitié à un concurrent, a estimé l’analyste Martin Landry, de la firme Stifel GMP. Le grand rival de Couche-Tard en Amérique du Nord, 7-Eleven, pourrait également montrer de l’intérêt pour le réseau, dont le prix de vente pourrait dépasser les 10 milliards $, a-t-il noté.

En 2016, Couche-Tard avait acquis 279 des 497 stations-service Esso mises en vente par la Pétrolière Impériale pour 1,6 milliard $. Quatre autres acquéreurs s’étaient partagé les autres stations.

Le Bureau de la concurrence examinera attentivement toute transaction, souligne Pierre Larouche, professeur en droit de la concurrence à l’Université de Montréal.

« Ce sont des marchés qui sont hyper locaux, alors il faut regarder quasiment station-service par station-service, note-t-il. S’il y a des stations Petro-Canada et Shell à une intersection, il n’y a pas de problème, parce que la situation concurrentielle ne changera pas, mais si ce sont des stations Petro-Canada et Couche-Tard, c’est différent. »

Avantageux pour le consommateur ?

Une éventuelle transaction pourrait inquiéter les consommateurs, qui ont souffert de la hausse marquée des prix de l’essence depuis le début de l’année. Il faut toutefois préciser que ce sont surtout les marges de raffinage, et non de détail, qui ont augmenté au cours des dernières années.

« Ce n’est pas impossible que [l’acquisition potentielle des stations de Suncor par Couche-Tard] soit à l’avantage du consommateur en donnant plus de pouvoir d’achat à Couche-Tard », avance M. Larouche.

La réflexion de Suncor s’inscrit dans une tendance lourde qui a amené plusieurs pétrolières à abandonner le secteur du commerce de détail pour se concentrer sur l’exploration, la production et le raffinage.

« Ç’a du bon sens pour tout le monde, affirme Pierre Larouche. Couche-Tard est plus apte à faire tourner ce genre d’établissements là qu’une entreprise pétrolière. »