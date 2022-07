Course à Downing Street: ce sera un duel Rishi Sunak / Liz Truss

LONDRES | Dans sept semaines, l’un d’eux dirigera le gouvernement britannique : l’ex-ministre des Finances Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss se sont qualifiés mercredi pour le duel final dans la course à Downing Street en vue de succéder à Boris Johnson.

Sélectionnés par les députés du parti à l’issue d’une série de cinq votes, les deux concurrents seront départagés par les 200 000 adhérents du parti conservateur, à l’issue d’un vote par correspondance dont le résultat est attendu pour le 5 septembre.

D’ici là, ils vont parcourir le Royaume-Uni de fin juillet à fin août pour participer à une série de débats pour convaincre les militants, a annoncé le parti conservateur.

Rishi Sunak a obtenu mercredi 137 votes de députés conservateurs, devant Liz Truss (113 votes) et la secrétaire d’État au Commerce extérieur Penny Mordaunt, éliminée avec 105 voix, selon les résultats annoncés par Graham Brady, le responsable de l’organisation du scrutin interne.

Après la démission le 7 juillet de Boris Johnson, emporté par les scandales, il est désormais acquis que le gouvernement britannique sera dirigé soit pour la première fois par un homme non-blanc, soit pour la troisième fois par une femme.

Après l’annonce de leur qualification en finale, Rishi Sunak comme Liz Truss se sont présentés comme étant en mesure de battre l’opposition travailliste aux prochaines élections prévues pour 2024, que l’accumulation des scandales sous Boris Johnson a propulsée en tête des sondages.

Qu’ils soient implantés de longue date ou élus au moment du triomphe de Boris Johnson fin 2019, nombre de députés conservateurs craignent de perdre leur siège, alors que les conservateurs sont depuis 12 ans au pouvoir.

Tirant sa révérence au cours d’une dernière séance de questions au Parlement en tant que premier ministre, Boris Johnson s’est fendu d’un «hasta la vista, baby» et de conseils à destination de celui ou celle qui lui succèdera : «Restez proche des Américains, soutenez les Ukrainiens, battez-vous pour la liberté et la démocratie partout. Baissez les impôts et dérégulez où vous pouvez pour faire de ce pays le meilleur endroit pour vivre et investir.»

Course très ouverte

Rishi Sunak, 42 ans, dont le départ du gouvernement début juillet a contribué à précipiter la chute de Boris Johnson, est en tête depuis le premier vote des députés tories.

Pour autant, la compétition, très ouverte, est loin d’être gagnée pour celui qui semble moins populaire auprès de la base du parti qu’auprès des députés.

Selon un sondage YouGov publié mardi, l’ex-ministre des Finances serait largement battu en finale.

À l’inverse, Liz Truss, 46 ans, avait été jugée peu convaincante la semaine dernière mais a réussi à refaire son retard, au point de ravir lors du dernier vote la deuxième place à Penny Mordaunt.

Âgée de 49 ans et quasi inconnue des Britanniques il y a encore 10 jours, cette ancienne ministre de la Défense avait été propulsée favorite dans un sondage YouGov la semaine dernière mais jugée floue et peu convaincante lors de deux débats télévisés.

Son équipe de campagne la présentait comme incarnant «le changement» alors que ses deux rivaux, poids lourds sous Johnson, sont les candidats de «la continuité».

Elle a remercié dans un tweet ses équipes pour leur «dur travail», «nous avançons ensemble».

La crise de confiance et les questions d’intégrité ont marqué la campagne, les candidats affirmant tous vouloir tourner - au moins sur la forme - la page de l’ère Johnson entachée de scandales.

Les candidats ont également largement débattu de la façon dont ils comptaient s’attaquer à la crise du coût de la vie qui étrangle les ménages britanniques, alors que l’inflation a encore accéléré en juin, à 9,4% sur un an.

Un débat entre les deux finalistes se tiendra dès lundi prochain sur la BBC, a annoncé le groupe audiovisuel public. Il se déroulera en direct depuis Stoke-on-Trent, ville du centre de l’Angleterre qui avait voté à plus de 69% pour le Brexit lors du référendum de 2016, devant un public de 80 à 100 personnes.

Un autre débat est prévu le 4 août sur la chaîne privée Sky News.