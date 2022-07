LEBEAU, Georges



Louise a la tristesse de vous annoncer le décès de son frère Georges Lebeau survenu le 2 juillet, après de nombreuses années de combat contre le cancer.Il rejoint son épouse, tant aimée, feu Jacqueline Charette. Il était le fils de Germaine Roberge et de Leopold Lebeau. Lui survivent des membres de sa belle-famille, de nombreux cousins(es), amis(ies), anciens collègues de la C.P. Bordeaux-Cartierville.Reconnaissances et remerciements à l'endroit de son oncologue Dre Nathalie Aucoin et aux équipes médicales des soins palliatifs du CLSC des Laurentides, et du CHSLD de Blainville et de ses bénévoles.Des marques de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme pour la recherche et le soutien aux personnes atteintes de cancer.Sa soeur Louise Lebeau recevra les condoléances dans la chapelle du Mausolée Saint-Martin du complexe funéraire :le jeudi 28 juillet à compter de 14h. Une cérémonie religieuse aura lieu au même endroit à 15h.