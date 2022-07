Début le 12 septembre à TVA: une nouvelle bande-annonce pour «Indéfendable»

Les vacances battent leur plein, mais, qu’à cela ne tienne, quand une nouvelle bande-annonce de la quotidienne judiciaire Indéfendable est disponible, il faut vite y jeter un coup d’œil.

TVA a en effet dévoilé mercredi de nouvelles images de sa toute première fiction qui sera diffusée du lundi au jeudi, à 19h, en plus de confirmer enfin que le premier épisode est programmé pour le 12 septembre prochain.

Cela signifie que, dans moins de deux mois, les téléspectateurs pourront faire une incursion au sein du cabinet de défense criminelle Lapointe-Macdonald, où évoluent les deux associés Me André Lapointe (Michel Laperrière) et Me Léo Macdonald (Sébastien Delorme). Le duo de criminalistes est épaulé par une équipe au sein de laquelle on suit Me Marie-Anne Desjardins (Anne-Élisabeth Bossé) et la stagiaire Inès Saïd (Nour Belkhiria).

Plusieurs comédiens seront de passage dans Indéfendable, au gré des neuf causes principales devant meubler les 120 épisodes de la première saison. Une vingtaine d’autres intrigues importantes nous entraîneront dans cet univers où chaque citoyen jouit de la présomption d’innocence, en plus d’avoir droit à une défense pleine et entière.

D’autres personnages, récurrents, seront interprétés par Mikhail Ahooja, Mathieu Baron, Marilyse Bourke, Martin-David Peters et Catherine Renaud.

En plus de toutes les scènes qui se dérouleront au cabinet Lapointe-Macdonald, de nombreux procès et plaidoiries divertiront les téléspectateurs. L’Agence QMI a récemment visité les studios MELS, à Montréal, où tous les décors importants de la série produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, ont été construits. On y trouve notamment les bureaux de la firme ainsi qu’une salle de cour.

Nadine Bismuth est l’autrice principale d’Indéfendable, alors que Pierre Houle et Marc Bisaillon se chargent de la script-édition. Tous les épisodes sont sous la supervision du réalisateur coordonnateur Stéphane Simard et de la productrice conceptrice Izabel Chevrier.

Rappelons que c’est la première fois que TVA programme une fiction du lundi au jeudi, à 19h, contre Radio-Canada, qui en diffuse une dans cette case depuis 1996 (Virginie, 30 vies, District 31). La société d’État continue d’ailleurs sa tradition en misant pour sa part sur la nouvelle quotidienne médicale Stat.