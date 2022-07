Des employés de WestJet prêts à entamer une grève

Si aucune entente n’est conclue avec leur employeur, les travailleurs de WestJet à Calgary et à Vancouver déclencheront une grève dès le 27 juillet.

Les membres de la section locale 531 d’Unifor, qui représente plus de 700 agents du service des bagages, du service à la clientèle et aux invités, dans les aéroports de Calgary et Vancouver, ont voté à 98 % en faveur d’une grève.

La question des salaires se trouve au centre des revendications des travailleurs pour leur convention collective. Dans un communiqué diffusé lundi, Scott Doherty, adjoint au président national d’Unifor, précise que «les échelles salariales n’ont pas augmenté depuis plus de cinq ans» et que «les salaires à WestJest sont parmi les plus bas de l’industrie canadienne de l’aviation et ne sont pas à la hauteur de l’inflation croissante».

Pressions sur le personnel

Le syndicat déplore également «les intenses pressions» qui pèseraient sur les employés et demande du soutien à ce niveau. Il affirme que depuis la reprise des déplacements aériens au printemps, les travailleurs de WestJest sont victimes de «violence verbale» voire de «menaces» de la part des voyageurs dont les vols ont été retardés et annulés, même s’ils ne sont pas responsables des décisions prises par le transporteur.

Les négociations ont cours depuis octobre 2021 et plusieurs rencontres avec des conciliateurs ont déjà eu lieu.

«Deux ans de pertes financières»

WestJet a répondu à cette annonce dans la foulée, par voie de communiqué. Angela Avera, vice-présidente et chef des ressources humaines au sein de l’entreprise, estime qu’il s’agit «d’une étape courante dans le processus de négociation collective».

«WestJet s’engage à offrir une rémunération concurrentielle qui reconnaît les contributions des employés de l’aéroport, tout en veillant à ce que la compagnie aérienne soit en mesure de retrouver la rentabilité, après plus de deux ans de pertes financières sans précédent résultant de la pandémie», a-t-elle ajouté.

La compagnie a également tenu à préciser que la majorité de ses employés d’aéroport travaillent pour l’entreprise depuis moins d’un an tandis que la vaste majorité des employés d’aéroport qui comptent plus d’années d’expérience ont reçu des augmentations dans le cadre de la structure actuelle d’échelon salariale, en plus d’une rémunération variable «de premier plan dans l’industrie canadienne».

Les votes de grève ont été tenus les 15 et 16 juillet à Vancouver et les 18 et 19 juillet à Calgary. Unifor devra signifier à WestJest un avis de 72 heures de son intention de faire grève.