THIBAULT, Pierre



À Montréal ce 4 juillet, est décédé à l'âge de 66 ans, à la suite d'une longue maladie, Pierre Thibault, fils de feu Claude Thibault et feu Monique Couture.Il laisse dans le deuil ses enfants Natacha, Nancy et Jonathan et ses petits-enfants Matthew et Mayse, de même que sa très précieuse compagne Diane Daignault, sa fille Nathaly et son petit-fils Carlo. Il laisse également derrière lui, son frère Gilles (Cherrielou) ainsi que sa belle-soeur Isabelle Hébert conjointe de feu Michel Thibault. Enfin, il laisse son oncle Jacques et son épouse Hélène, de même que cousins et cousines.Selon ses volontés, ses cendres seront mises en terre à une date ultérieure, sans formalité.Un merci particulier à tout le personnel du CHSLD Judith Jasmin qui lui ont apporté le soutien et l'attention requis au cours des nombreuses années.