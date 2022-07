LANGLOIS, Claude



De Ste-Rose (Laval), le mardi 12 juillet 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Claude Langlois, époux de feu Mme Thérèse Pinel.Il laisse dans le deuil ses enfants feu Jasmine (Byron) et Claude (Linda), ses petit-enfants Maxime (Mariline) et Nicolas (Kim), son arrière-petit-fils Antoine, ses frères et soeurs Jeaninne, Denise, Jean-Guy, André et Gérard, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈREle dimanche 14 août de 10h à 12h, 14h à 16h et 18h à 20h. Un hommage lui sera rendu dès 20h au même endroit.