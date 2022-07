ST-ARNEAULT, Renald



À Greenfield Park, le 1 juillet 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé Monsieur Renald St-Arneault.Il laisse dans le deuil ses soeurs, Carmelle, Marielle (Rock), ses frères, Donat (Gaétane), Robert (Huguette), Gilles (Gaétane), Fernand (Christiane) et Yves (Johanne), plusieurs neveux et nièces, parents et amis ainsi que ses confrères du milieu médical.Sa vie professionnelle a été composée d'innovations dans le domaine médical et de la publication d'ouvrages scientifiques. Il était un visionnaire et un professionnel au service de l'humanité et de l'excellence ! Il avait aussi une grande passion pour la philatélie. Toute la famille gardera un souvenir inoubliable des grands rassemblements de Noël magiques à son domicile !La famille recevra les condoléances le vendredi 22 juillet 2022 de 13h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 23 juillet 2022 dès 9h30 au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le samedi 23 juillet 2022 à 11h en l'église Ste-Famille de Boucherville et de là, au Cimetière Ste-Famille.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne serait apprécié en sa mémoire.