Hughes bâtit ses fondations

Le directeur général du Canadien, Kent Hughes, est en train de bâtir les fondations de son équipe, mais il faudra attendre que le dossier Carey Price s’éclaircisse avant qu’il ne passe à la vitesse supérieure.

Hughes a libéré de l’espace sur la masse salariale et s’est débarrassé de joueurs de l’ancien régime en qui il croyait plus ou moins comme Alexander Romanov et Ryan Poehling. S’il n’aimait pas ces joueurs, aussi bien agir tout de suite que dans trois ou quatre ans. Les deux peuvent progresser, mais n’ont pas vraiment épaté à ce jour.

À défaut d’avoir une meilleure formation sur papier, Hughes s’occupe à développer une chimie basée sur la loyauté. L’acquisition du défenseur Michael Matheson, des Penguins de Pittsburgh, en est un exemple.

Matheson a été l’un des premiers clients de Hughes comme représentant de joueurs. Il ne s’est pas développé au rythme espéré chez les Panthers de la Floride, qui en avaient fait un choix de premier tour (23e) en 2012, mais la confiance que lui témoigne Hughes en lui demandant de remplacer Jeff Petry, ne pourra qu’inciter le Montréalais à se surpasser dans sa ville.

Matheson sera sous la supervision de Martin St-Louis, mais rien n’empêchera Hughes de parler à Matheson dans le blanc des yeux si jamais il ne répondait pas aux attentes. C’est un outil de plus dans le coffre d’un DG qui acquiert un joueur avec qui il a un lien personnel.

C’est d’ailleurs une constante dans le nouveau régime. Le vice-président exécutif des opérations hockey, Jeff Gorton, a embauché un proche en Hughes qui a par la suite donné une chance à St-Louis comme entraîneur-chef et puis à Vincent Lecavalier dans un rôle de conseiller spécial.

Hughes mise beaucoup sur la loyauté et Matheson baigne dans ce contexte. C’est ainsi que peu à peu, on bâtit une bonne chimie. Si le DG connaît très bien Matheson comme personne, il le connaît sur le bout des doigts comme joueur de hockey et peut-être que ça servira le CH.

Matheson, un Petry 2.0 ?

Personne ne s’est étonné du départ de Petry, mais il fallait bien un défenseur d’expérience capable de prendre ses minutes de jeu et peu de jeunes arrières peuvent accomplir cette tâche.

L’acquisition de Petry fut l’un des meilleurs gestes de l’ancien DG, Marc Bergevin, et il avait 27 ans à son arrivée à Montréal. Matheson en a 28. Ça se compare. Malgré sa dernière campagne difficile, Petry a donné six bonnes saisons au Canadien et, qui sait, peut-être que Matheson deviendra un Petry 2.0.

Le CH a quelques bons éléments, mais n’est pas encore en position pour frapper le coup de circuit. Les Sénateurs d’Ottawa étaient davantage dans une situation d’urgence et si Hughes n’a rien viré à l’envers, on peut peut-être croire qu’il a le bel espoir Connor Bedard derrière la tête. C’est d’ailleurs le cas de plusieurs équipes, mais on ne verra pas le vrai Kent Hughes tant que le dossier de Price ne sera pas éclairci.

Devant le filet

La situation est tout de même ironique. En 2010, après l’échange de Jaroslav Halak, on disait que les succès du Canadien passeraient par Price pour au moins une dizaine d’années. Douze ans plus tard, on dit encore la même chose, ou à peu près, mais pour une période beaucoup plus courte. Sans Price, point de salut.

Avec une telle incertitude, j’aurais aimé voir un gardien débarquer à Montréal comme Alexandar Georgiev. Jake Allen aurait pu être inclus dans une transaction avec les Rangers de New York pour le Russe. Au moins, je me réjouis pour Samuel Montembeault qui a signé un pacte de deux ans à un volet. C’est bien mérité et il aura la chance de passer au prochain niveau.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

En séries en 2023 ?

Peut-être que le Canadien nous surprendra, mais pour l’instant, ses chances d’être exclu des séries 2023 semblent plus grandes que l’inverse, notamment avec les progrès des Sénateurs, des Blue Jackets et des Red Wings. Claude Giroux et Cam Talbot vont aider la cause d’Ottawa. Je ne comprends toujours pas pourquoi Johnny Gaudreau a accepté moins d’argent à Columbus plutôt que de rester à Calgary, mais les Jackets ont certes plus de chances de se qualifier avec Gaudreau. Ça n’aidera pas le CH, pas plus que l’ajout de Ben Chiarot, David Perron et Andrew Copp à Detroit. Pourquoi « Johnny Hockey » ne s’est-il pas retrouvé avec une meilleure équipe que Columbus me dépasse totalement. Je ne comprends vraiment pas ses motivations.

La valse des gardiens

Je parlais de loyauté dans la philosophie de Kent Hughes et on peut dire la même chose dans le cas du directeur général du Wild du Minnesota qui a investi sur son ancien coéquipier Marc-André Fleury avant d’échanger Cam Talbot aux Sénateurs. Je ne suis pas convaincu que les Maple Leafs de Toronto seront meilleurs avec Matt Murray et Ilya Samsonov qu’avec Jack Campbell, mais ce dernier aidera les Oilers d’Edmonton à faire un pas de plus dans la bonne direction. Le gardien gagnant de la coupe Stanley, Darcy Kuemper, a déménagé à Washington et il aidera les « Caps ». Alexandar Georgiev devrait remplacer adéquatement Kuemper à Denver.

Les Penguins dans la course

On ne lâche pas le morceau chez les Penguins de Pittsbrugh. Le directeur général, Ron Hextall, a réussi à garder Evgeni Malkin et Kristopher Letang. Il mise encore sur deux bons gardiens en Tristan Jarry et Casey DeSmith et il vient d’ajouter Jeff Petry à sa brigade défensive. Un certain Sidney Crosby est encore dans le décor là-bas. Peut-être que Ryan Poehling apprendra quelques trucs.