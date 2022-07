Hydrogène vert: le gouvernement lance un appel d’intérêt

Le gouvernement Legault veut en savoir plus à propos de l’hydrogène vert et des bioénergies. Pour cette raison, il vient de lancer un appel d’intérêt pour la création de projets de production, de distribution et de consommation de ces types d’énergie.

Le gouvernement lance des appels d’intérêt lorsqu’un ministère explore un nouveau type de marché. L’objectif de cette démarche est d’obtenir des commentaires et des informations pertinentes à propos d’un secteur d’activité visé, et d’ainsi préciser quels sont les besoins du gouvernement pour éventuellement octroyer un contrat.

Dans ce cas-ci, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles estime que la mise en place de projets «d’écosystèmes énergétiques régionaux» devrait stimuler le développement des filières de l’hydrogène vert et des bioénergies.

Ces initiatives auraient aussi le potentiel de réduire les risques et les coûts associés à la production, la distribution et la consommation de ces types d’énergie, grâce à la collaboration de tous les acteurs de la chaîne.

En lançant un appel d’intérêt, le gouvernement veut agir comme «catalyseur» en répertoriant ces projets, en offrant une structure d'accompagnement aux promoteurs, en collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, et en assurant la coordination gouvernementale.

Les producteurs, les distributeurs, les consommateurs et autres acteurs de la chaîne qui souhaitent s'associer en formant un écosystème énergétique régional doivent signifier leur intérêt d'ici le 30 septembre 2022, a fait savoir le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles dans un communiqué de presse.

Les informations récoltées lors de l'appel d'intérêt serviront notamment à préparer un appel de projets qui sera lancé à l'automne 2022.