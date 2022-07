Immigrants de souche: une télésérie inspirante

Cette année, mon grand coup de cœur télévisuel va sans conteste à la série Immigrants de souche. Émouvante et inspirante. Au fil des épisodes, le formidable animateur Raed Hammoud nous fait découvrir des immigrants qui, en régions, ont fait le choix de s’y établir pour de bon.

Ce sont eux et elles, les « immigrants de souche ». Quelle magnifique expression ! De fait, elle traduit parfaitement leur décision, audacieuse, d’ignorer les sirènes montréalaises.

Ils ont plutôt choisi de marier leurs propres racines d’origine à celles qui, toutes nouvelles – familiales, amicales et professionnelles –, pousseront dorénavant « en région ».

Leurs parcours de vie sont d’inoubliables leçons de courage, d’imagination et d’amour. Car on ne doit jamais sous-estimer les efforts immenses et les deuils, nombreux, que la décision même de quitter sa terre natale pour une contrée inconnue peut exiger.

Chaque récit commande l’admiration et la gratitude de les voir aussi déterminés à devenir des Québécois à part entière. Des Québécois d’adoption, de cœur et de tête.

Sans compter la rencontre des résidents locaux qui les accueillent. Parfois avec quelques tiraillements, mais bien plus souvent avec les bras et l’esprit tout grands ouverts.

Essentiels

Ces nouveaux Québécois triment dur. Ceux qui ne connaissent pas déjà le français l’apprennent peu à peu dans cette irrésistible immersion en région. Et ils le font tout en chérissant leur culture et leur langue d’origine. Ce sont des épousailles interculturelles merveilleusement fertiles pour l’avenir.

On y découvre, entre autres, Edem Amegbo. D’origine togolaise, en Estrie, il devient agriculteur. À Rimouski, l’artiste Lisan D. Chng, venue de Singapour, crée ses superbes mosaïques pour encourager le rapprochement et le partage.

À Sainte-Martine, Paul Akpa Barnabé, d’origine ivoirienne, y est devenu l’abbé couvrant trois paroisses. Actif comme pas un dans la communauté, l’homme impressionne, croyez-moi.

À Sainte-Thècle, Dora Maria Caro Rios, arrivée d’Acapulco après être tombée amoureuse d’un Québécois, y a ouvert un restaurant mexicain rayonnant de bonheur.

À Percé, apprécié de tous, l’Ivoirien d’origine Jean-François Kacou fut nommé directeur général de la Ville. À Lebel-sur-Quévillon, le Tunisien d’origine Salah Ben Hassouna, électricien, y est aussi devenu l’organisateur de la Saint-Jean-Baptiste.

À Piopolis, impossible de résister à l’histoire bouleversante de Spomenka Adzic. Après avoir fui la guerre en Bosnie-Herzégovine avec son mari et ses enfants, elle a acheté le magasin général de son nouveau village dont elle est maintenant un chaînon essentiel.

Sortir des sentiers battus

Visionner Immigrants de souche, c’est sortir des sentiers trop battus de nos certitudes tranquilles. C’est sortir de Montréal – que de nombreux résidents de longue date ont quitté eux-mêmes pour les régions avec la pandémie.

C’est découvrir de nouveaux Québécois amoureux fous de leur village et de leurs concitoyens. C’est être des témoins privilégiés du métissage heureux de la population québécoise, toutes racines confondues.

En cela, Immigrants de souche s’inscrit dans la lignée féconde de la télésérie Tenir Salon de Sophie Fouron, dont je vous ai dit ici l’an dernier tout le bien que j’en pense aussi.

On peut d’ailleurs visionner les deux séries sur le site web de TV5 Unis : www.tv5unis.ca

Vous ne le regretterez pas...