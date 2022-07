La Pourvoirie du Lac Blanc, une offre de pêche unique

LAC BLANC | Les dirigeants de la Pourvoirie du Lac Blanc, située en Mauricie, ont su développer une offre de pêche très intéressante, accessible très facilement pour tous les pêcheurs.

« La pourvoirie a débuté il y a 27 ans avec quelques chalets. Aujourd’hui, nous avons 27 chalets et une auberge, explique Georges Pellerin. Je crois que nous sommes en mesure d’accueillir les amateurs de pêche dans des infrastructures uniques et de leur offrir de très belles possibilités de pêche. »

L’idée de créer cette pourvoirie a germé dans la tête du père de Georges, Gaston Pellerin. Après des débuts modestes, il a créé un domaine imposant, qui se différencie de toutes les autres pourvoiries du domaine.

Sur la pourvoirie, on retrouve dix lacs qui sont disponibles pour la pêche à la truite mouchetée et à la truite arc-en-ciel.

« À la base, vous avez droit à un quota de truites mouchetées de 10 à 13 pouces. Par la suite, pour les amateurs qui veulent agrémenter leur séjour de façon spéciale, nous avons le lac Roche qui contient de la grosse truite arc-en-ciel, avec une limite de deux truites dont le poids peut varier entre trois et cinq livres », explique le directeur des ventes de la pourvoirie, Daniel Grenier.

« Nous avons aussi un lac qui renferme de grosses truites mouchetées, de deux à quatre livres, où le quota a été fixé à deux truites par pêcheur. Pour les amateurs qui voudraient profiter de ces offres spéciales, ils devront débourser un supplément sur le prix de base de leur séjour. »

Photo courtoisie, Karl Tremblay

La pourvoirie offre aussi de la pêche à la journée sur certains lacs. La période de pêche se déroule entre 7 h et 19 h. Le quota est de 10 truites par pêcheur.

FORFAITS ET ACTIVITÉ SPÉCIALE

Rien de bien différent d’ailleurs pour capturer les truites mouchetées. Les leurres courants plus légers comme la Lake Clear argent et or ou encore la Flash King de couleur orange, sont parmi la palette de goût de la truite. À la mouche, la Muddler Minnow traditionnelle et la Silver Par Belle, effectueront le travail.

Les séjours sont offerts selon deux formules. Il y a le plan européen offert dans les chalets. Ces derniers ne sont pas véritablement des chalets, mais bien des maisons capables d’accueillir dix personnes très confortablement. Détail intéressant, on retrouve une salle de bain par chambre. Tout ce qu’il vous faut pour faire vos repas, la literie et autre, est sur place pour vous assurer un séjour très confortable. Vous avez aussi la possibilité de prendre des repas à l’auberge, qui offre une table digne des plus grands restaurants du Québec.

L’autre formule disponible est le plan américain en auberge. Vous logez alors dans l’une des chambres très confortables de ce site unique et les repas se prennent à la salle à manger ou encore sur la grande terrasse extérieure qui offre une vue imprenable sur le lac Blanc.

Lors d’un séjour là-bas, offrez-vous le fameux shore lunch sur le site amérindien de la pourvoirie. C’est une expérience unique, avec le guide qui vous préparera un repas au grand air dont vous allez vous souvenir, avec vos truites et plusieurs accompagnements. Sur ce site spécial, il est même possible de loger dans le « Long house » qui offre un confort très intéressant. Vraiment, vous avez de quoi meubler votre séjour en profitant de toutes les activités offertes sur le site.

La pêche se pratique douze mois par année sur le site avec une pêche automnale et une pêche blanche l’hiver, qui vous fera vivre de belles aventures.

TOUT EST PENSÉ

Cette pourvoirie représente sans aucun doute l’exemple parfait de la pourvoirie moderne qui peut répondre aux attentes des pêcheurs d’aujourd’hui.

Les services, la qualité des équipements disponibles et l’accès au territoire via une route asphaltée, font en sorte que n’importe qui peut se rendre sur le site. Il n’est pas nécessaire de faire une longue route en forêt et de posséder un véhicule de style camionnette. Voiture sport, motocyclette ou même voiture de luxe peuvent se rendre à la pourvoirie.

Aussi, si le cœur vous en dit, profitez-en pour faire une petite tournée en hélicoptère avec nul autre que le directeur de la pourvoirie, Georges Pellerin.

Lorsqu’il a créé sa pourvoirie, Gaston Pellerin avait un but, devenir le site le plus attrayant du milieu. Il peut se dire mission accomplie parce que la Pourvoirie du Lac Blanc, est devenue un site incontournable dans le milieu.