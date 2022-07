Laval: découvrez une foule d’activités pour petits et grands dans un rayon de 20 km

Pour des vacances en famille ou entre amis, où divertissement, culture et découvertes seront au rendez-vous, direction Laval!

Dans un rayon de 20 kilomètres seulement, la région vous propose une variété d’activités intérieures et extérieures pour tous les âges afin de vous faire vivre un séjour de rêve beau temps, mauvais temps.

De l’exploration spatiale à l’escalade en passant par la découverte d’un vaste espace protégé, les attraits les plus diversifiés s’offrent à vous.

Voici 3 activités coups de cœur qui vous promettent des moments de complicité sous le signe du divertissement!

Explorez l’espace au Cosmodôme

Pour entrer dans un univers unique et immersif où tout est possible, comme devenir un héros de l’exploration spatiale, rendez-vous au Cosmodôme! La seule institution muséale agréée au Canada consacrée entièrement à la diffusion des sciences de l’espace représente l’activité de prédilection pour en apprendre davantage sur le système solaire et ses planètes.

Vous rêvez de vivre le summum des voyages périlleux dans l’espace? Réservez votre place pour le camp parents-enfants! Ce camp spatial, condensé en une journée et une nuitée, vous permettra non seulement de participer à un entraînement d’astronaute, mais également de dormir dans un dortoir inspiré de la Station spatiale internationale.

Nouveauté: vous pourrez maintenant vivre une mission spatiale dans un vaisseau grandeur nature grâce à Mission Cosmo!

Prenez part à l’une de ces 3 missions virtuelles Le rêve impossible: remontez le temps afin de mieux comprendre les grands exploits des débuts de l’exploration spatiale. Serez-vous en mesure d’envoyer un premier humain sur la Lune? remontez le temps afin de mieux comprendre les grands exploits des débuts de l’exploration spatiale. Serez-vous en mesure d’envoyer un premier humain sur la Lune? En savoir plus La planète rouge: installez-vous à bord de la capsule d’un vaisseau spatial pour une grande odyssée vers la planète Mars. Arriverez-vous à vous habituer à ces conditions de voyage extrêmes? installez-vous à bord de la capsule d’un vaisseau spatial pour une grande odyssée vers la planète Mars. Arriverez-vous à vous habituer à ces conditions de voyage extrêmes? En savoir plus Aux frontières du cosmos: faites voyager une sonde à travers le système solaire vers la planète de votre choix. Réussirez-vous à percer les mystères de cette contrée inconnue? faites voyager une sonde à travers le système solaire vers la planète de votre choix. Réussirez-vous à percer les mystères de cette contrée inconnue? En savoir plus

Crédits: ©Cosmodôme / ©Clair Obscur / ©Tourisme Laval, Sébastien St-Jean

Sillonnez les eaux du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

En plein cœur de Laval, le refuge faunique du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles vous invite à observer le monde animal dans son environnement naturel en empruntant les sentiers de randonnée ou en sillonnant les îles à bord d’un kayak (simple ou double), d’un canot, d’un rabaska, d’un pédalo ou d’une chaloupe que vous pourrez louer sur place.

À travers ses marécages, ses îles, ses berges et ses 42 kilomètres de rivière, cette oasis abrite une biodiversité riche et unique que vous aurez la chance d’explorer dans le plus grand respect de la nature.

En compagnie d’un guide-animateur, partez à la rencontre des castors, des tortues, des chauves-souris et d’autres espèces fascinantes lors d’une excursion en kayak au crépuscule (activité offerte du mercredi au dimanche).

Profitez des activités guidées pour explorer le refuge faunique La pêche familiale guidée En savoir plus La pêche en herbe En savoir plus Les cours d’initiation au kayak et au SUP En savoir plus Le kayak au crépuscule En savoir plus X

Crédits: ©André Chevrier / ©Tourisme Laval / ©Patrick Mainville

Offrez-vous une expérience d’escalade en salle

Saviez-vous que Laval regroupe deux centres d’escalade dans un rayon de 1,5 km seulement? Que vous cherchiez une activité à faire en solo, entre amis ou en famille, les centres Le Crux et Clip’n Climb vous proposent une expérience d’escalade à la hauteur de vos attentes et de vos habiletés.

Aucun besoin d’équipement ni de formation, vous pouvez prendre part à cette activité l’esprit tranquille, puisque l’équipe s’assurera de vous présenter les installations et de vous guider à travers vos premiers pas.

Peu importe le centre où vous poserez les pieds, vous aurez l’occasion de découvrir ce sport accessible à tous au cœur d’un environnement grandiose et stimulant.

Des centres d’escalade pour satisfaire tous les profils de grimpeur Le Crux: plus d’une centaine de circuits d’escalade de bloc attendent les débutants comme les adeptes de cette discipline qui pourront profiter du café bistro pour casser la croûte après une séance d’adrénaline (8 ans et plus). plus d’une centaine de circuits d’escalade de bloc attendent les débutants comme les adeptes de cette discipline qui pourront profiter du café bistro pour casser la croûte après une séance d’adrénaline (8 ans et plus). En savoir plus Clip’n climb: avec ses 34 murs thématiques de différents niveaux et son système d’assurage automatique, ce centre d’escalade vous offre l’occasion de grimper et de vous amuser en famille (3 ans et plus). avec ses 34 murs thématiques de différents niveaux et son système d’assurage automatique, ce centre d’escalade vous offre l’occasion de grimper et de vous amuser en famille (3 ans et plus). En savoir plus

Crédits: ©Le Crux Centre d'escalade / ©Escalade Clip 'n climb Laval

Vous souhaitez décrocher le temps d’un week-end en prenant part à une foule d’activités excitantes? Réservez votre séjour à Laval dès maintenant et visionnez la chronique à Salut Bonjour pour en apprendre davantage sur les activités à faire dans la région.