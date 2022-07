Le Port de Québec abandonne l’idée d’un agrandissement dans le fleuve

Le Port de Québec a fermé définitivement le chapitre de Laurentia et son PDG est catégorique : il n’y aura pas de futur projet d’agrandissement des installations portuaires dans les eaux du fleuve.

Le projet de terminal de conteneurs Laurentia avait certes des avantages économiques et environnementaux, croit toujours Mario Girard, président et chef de la direction de l’Administration portuaire de Québec (APQ). Mais il est bel et bien enterré, assure-t-il, en entrevue au Journal.

Projet « mort »

Et à ceux qui craignent que le Port soit en train de mijoter un autre projet semblable, il affirme : « Il n’y a pas de projet. On n’essaie pas de refaire Laurentia. Laurentia, malgré toutes les qualités qu’il avait, c’est un projet qui est mort. »

Le projet Laurentia prévoyait l’ajout d’une ligne de quai dans le secteur de Beauport et le remblayage du fleuve sur 14 hectares. Cette avenue n’est plus du tout dans les plans de l’APQ, qui adoptera cet automne une nouvelle planification stratégique 2023-2026 pour orienter ses activités dans l’horizon de 2035.

Rien dans l’eau

« Il n’y a plus de projet d’expansion dans le fleuve, au niveau de la planification stratégique. [...] Dans tous les cas de figure, il n’y a rien qu’on va faire comme expansion dans l’eau », martèle-t-il, deux fois plutôt qu’une.

M. Girard comprend que certaines personnes puissent se questionner sur les projets à venir au Port.

La planification stratégique de l’organisation en dira plus dans quelques mois et Mario Girard rappelle que le port est un « outil de développement économique ». « Il y a quand même des idées qui sortent de là. » D’ailleurs, la population sera consultée pour les futurs projets du Port, dans une nouvelle plateforme citoyenne (voir autre texte).

Au cœur de sa planification stratégique, l’APQ veut prendre toutes les décisions en fonction d’une saine gouvernance et en tenant compte de l’environnement et de l’aspect social, indique le dirigeant.

C’est le gouvernement libéral fédéral qui avait cloué le cercueil du projet de terminal de conteneurs Laurentia, en juin 2021, en raison de ses « effets environnementaux négatifs importants ».

Du côté de Lévis

Par ailleurs, le Port n’a toujours pas pris de décision à savoir s’il allait renouveler sa promesse d’achat des terres appartenant au projet de port méthanier Rabaska, sur la Rive-Sud du Saint-Laurent, à Lévis. L’entente était d’une durée de cinq ans et se terminera à la fin de 2022.

« C’est un projet à très long terme », précise M. Girard, qui rappelle que ces terres ne sont aucunement développées actuellement.

Plateforme Je participe

Accessible au jeparticipe.portquebec.ca

Présentera éventuellement tous les projets du Port

Exemples de projets sur lesquels la population sera appelée à se prononcer :

L’Oasis, où le Port a aménagé un lieu de baignade

La promenade du Foulon

Le parc urbain boisé du secteur de la baie de Beauport

Le prochain plan d’action en développement durable

La démarche prévoit aussi des cafés-causeries et une infolettre

Une plateforme de consultation en continu

Le Port de Québec veut apprendre de ses erreurs et mieux communiquer ; il lance une plateforme de consultation pour établir un « dialogue en continu » avec la population de Québec.

Avec les tribulations qui ont mené à l’abandon du projet de terminal de conteneurs Laurentia, l’Administration portuaire de Québec (APQ) dit saisir l’importance de mieux communiquer avec la population, mais aussi d’entendre ce que celle-ci a à dire et à proposer.

Outil supplémentaire

« On aurait certainement pu et dû faire les choses un peu autrement », a convenu en entrevue le président et chef de la direction, Mario Girard, au sujet de Laurentia. « Clairement, la plateforme citoyenne, c’est un outil additionnel. » Maintenant, souligne-t-il, « on ne veut pas juste informer, on veut dialoguer. On veut plus juste communiquer, on veut élargir la base de personnes avec qui on peut avoir un dialogue. »

Photo Stevens LeBlanc

Ainsi, le Port lance aujourd’hui la plateforme citoyenne Je participe. Accessible sur le web, cette plateforme se veut un lieu d’information et de consultation, qui rejoint les citoyens chez eux, explique le PDG. Le Port y diffusera des renseignements sur ses projets à venir et les citoyens et partenaires pourront émettre des commentaires. On y trouvera des sondages, des boîtes à idées et un endroit où soumettre des mémoires.

Le Port fera ainsi figure de pionnier dans le domaine maritime et portuaire au Canada à cet égard, soutient M. Girard.

Apport des citoyens

« Une fois que nous aurons analysé les commentaires, nous ferons le suivi avec les citoyens concernant leur apport et nous leur transmettrons un bilan final du projet », soumet Éloïse Richard-Choquette, directrice responsabilité citoyenne au Port.

Mario Girard se dit sincèrement dévoué à rapprocher son organisation de la population. Il déteste la perception que le Port vit dans sa tour d’ivoire.

« C’est ça que je veux casser depuis 10 ans. J’ai toujours dit qu’il faut qu’on baisse les clôtures du fameux territoire et laissons faire les fameuses juridictions fédérales, municipales, provinciales. Travaillons ensemble parce que notre cour arrière, c’est la cour avant des citoyens. »