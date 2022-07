Le procès secret d'un informateur de la police restera secret, tranche la cour d'appel

Le procès d’un informateur de la police qui s’est déroulé dans le plus grand des secrets demeurera confidentiel pour protéger l’accusé, malgré les demandes de plusieurs médias, de la juge en chef de la cour du Québec et du procureur général, a tranché la cour d’appel.

« Aussi étonnant que cela puisse paraître, aucun des renseignements [que la cour] a caviardés dans la version publique de son arrêt ne peut être divulgué, puisque, en raison des circonstances très particulières de l’espèce [...] cela enfreindrait le privilège de l’indicateur », résume la décision rendue aujourd’hui.

En mars dernier, La Presse avait révélé qu’un procès concernant un informateur de police s’était tenu dans un « huis clos complet et total ».

L'identité de l’accusé, la nature et la date de ses infractions, mais aussi le nom des avocats et du juge dans le dossier, le corps policier impliqué et même le district judiciaire où s'était tenu le procès étaient gardés au secret.

Le dossier ne portait même pas de numéro et « aucune trace de ce procès existe, sauf dans la mémoire des individus impliqués », une façon de procéder « exagérée et contraire aux principes fondamentaux qui régissent notre système de justice », a précisé la cour d’appel.

Abus de l’état

Or, l’informateur aurait alors été déclaré coupable : une décision qu’il a décidé de porter en appel pour abus de la part de l’État, qui l’a laissé s’incriminer en menant parallèlement une enquête sur le délit auquel il avait participé, pendant que ce dernier leur fournissait des renseignements sur d’autres crimes.

« [Les policiers] ont alors placé leur [personne] indicatrice devant le choix suivant: renoncer à son privilège d’indicatrice et témoigner contre les autres participants du dossier X ou ne pas renoncer et être accusée du crime commis dans ce dossier », résume le document de cour.

C’est la cour d’appel qui a alors tranché sur un arrêt des procédures et qui a décidé de rendre le dossier secret partiellement public, en publiant sa décision lourdement caviardée pour protéger l’identité de l’informateur.

Plusieurs médias, dont Médias QMI, Le Presse inc., Société Radio-Canada, Montréal Gazette et La Presse Canadienne ont alors saisi les tribunaux en demandant la levée, totale ou partielle, des ordonnances qui empêchent de connaître les grandes lignes de ce dossier.

Renseignements tenus secrets

Malgré les arguments sur la publicité des débats judiciaire, la cour d’appel a réitéré le caractère confidentiel des informations, en balayant de la main toutes les requêtes. Ainsi, même l’identité du juge, des avocats du dossier ainsi que du corps policier en cause demeureront un mystère.

En principe, ces renseignements sont pourtant publics et la cour précise qu’elle « ne l’ignore pas ».

« Aussi inhabituel que soit le secret entourant ces renseignements, la Cour ne peut pas les divulguer sans enfreindre ici le privilège dont bénéficie [l’informateur], car, ensemble ou séparément, ils sont “susceptibles de servir à l’identifier” », peut-on lire.

Elle conclut en mentionnant que la protection du privilège dans ce cas-ci « hors de l’ordinaire » est « incontournable » et fait « obstacle au dévoilement de ces renseignements ».

« Il est certain qu’un silence complet sur le sujet aurait, peut-être, protégé mieux l’identité de [l’informateur], qui se trouve aujourd’hui malgré [lui] au cœur d’une polémique qu’[il] n’a certainement pas [voulu] et dont on peut craindre qu’elle ne mette sa sécurité en péril », précise la décision.

« En écrivant tout cela, la Cour ne suggère aucunement que quiconque, dans cette affaire, a agi par mauvaise foi, par négligence et encore moins par dédain du principe de la publicité des débats judiciaires [...] si ces choses ont été cachées, c’est parce qu’i fallait protéger le privilège de l’indicateur », ajoute-t-elle.