Le rendez-vous Les Arts d’été est de retour

Le rendez-vous Les Arts d’été bat son plein jusqu’au 10 septembre prochain et il rayonne encore plus pour sa deuxième édition en se tenant à Brossard, Gatineau, Montréal, Québec, Sainte-Agathe-des-Monts, Sherbrooke et Trois-Rivières.

Présenté par les Productions Martin Leclerc, l’événement braque ses projecteurs sur les œuvres d’auteurs à travers plus d’une vingtaine de représentations, spectacles de variété et lectures publiques.

Johanne Blouin, Joe Bocan, Daniel Boucher, l’auteur Michel Jean, Florence K, Danielle Oddera, Marie Denise Pelletier, Marie-Chantal Perron, Dominique Pétin, Gilles Renaud, Guylaine Tremblay et Michel Tremblay prennent notamment part aux Arts d’été.

Au programme: JS Tendresse – Le spectacle, un hommage à Sylvain Lelièvre, Brel & Barbara ainsi que des lectures des livres Les douze mois de Marie, Kukum, Offrandes musicales et Le paradis à la fin de vos jours.