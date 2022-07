Les amis de nos ennemis sont nos amis

Les dirigeants de la Russie, de la Turquie et de l’Iran se rencontrent actuellement à Téhéran dans ce qu’on pourrait qualifier de démonstration de solidarité et de coordination militaire.

Washington affirme que l’Iran s’apprête à vendre des drones à la Russie pour l’aider dans sa guerre contre l’Ukraine, ce que Téhéran rejette comme étant « sans fondement ».

Ce sommet semble être une riposte géopolitique à la récente visite du président Biden à ses alliés du Moyen-Orient, dont Israël et l’Arabie saoudite. Une déclaration commune a souligné leurs efforts diplomatiques pour empêcher l’Iran de développer une arme nucléaire. La Turquie n’était pas de la partie.

Erdogan est le premier dirigeant de l’OTAN à rencontrer Poutine depuis que l’alliance a déclaré, le mois dernier, qu’elle considérait la Russie comme la menace « la plus importante ».

En Syrie comme en Ukraine

La Turquie, alliée des États-Unis au Moyen-Orient et membre de l’OTAN, participe donc à une rencontre « amicale » avec deux des principaux adversaires de Washington dans l’espoir d’obtenir leur « feu vert » pour une offensive militaire en Syrie.

L’Iran et la Turquie se sont engagés hier à renforcer leurs relations bilatérales. Ça ne sera pas facile. Téhéran et Moscou soutiennent le régime du dictateur Bachar al-Assad tandis que la Turquie appuie ses opposants.

L’Iran a averti que toute action militaire turque en Syrie pourrait déstabiliser la région.

Erdogan veut écraser le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré comme terroriste par de nombreux pays, dont le Canada et les États-Unis. Il vise également les Unités de protection du peuple kurde (YPG), un allié de Washington en Syrie contre les djihadistes de Daech.

La Turquie a l’intention d’étendre la « zone de sécurité » qu’elle contrôle en Syrie de 30 kilomètres de profondeur le long de sa frontière. Moscou et Téhéran s’y opposent.

Un analyste narquois a déclaré à l’AFP que la Turquie veut mener en Syrie une « opération spéciale » comme celle que la Russie mène en Ukraine.

Parlant de l’Ukraine, la rencontre entre Poutine et Erdogan intervient alors que le blocus russe des ports ukrainiens menace l’approvisionnement en nourriture de millions de personnes à travers le monde. La Russie, l’Ukraine, la Turquie et les Nations Unies devraient signer dans les prochains jours un accord pour reprendre l’expédition de 22 millions de tonnes de céréales et d’autres produits agricoles d’Ukraine par ses ports de la mer Noire.

Pour compléter l’embrouillamini

Erdogan a renouvelé lundi sa menace d’empêcher la Suède et la Finlande de rejoindre l’OTAN si les demandes d’extradition de la Turquie de militants du PKK et de partisans du leader religieux turc Fethullah Gulen ne sont pas satisfaites. Le gouvernement suédois subit des pressions intérieures pour ne pas les extrader et céder aux demandes turques.

Ankara accuse Gulen, réfugié aux États-Unis, d’avoir tenté un coup d’État en 2016. Ce qu’il nie. La Turquie a demandé à quatre reprises son extradition, que Washington a refusée. Erdogan accepte le refus des États-Unis sans menacer de quitter l’OTAN.