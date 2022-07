L’inflation galopante inquiète toujours

L’indice des prix à la consommation pour le mois de juin pourrait atteindre un nouveau sommet, alors que l’inflation a bondi de 7,7 % en mai au Canada, un record depuis 1983.

Statistique Canada fera le point mercredi matin sur l’indice des prix à la consommation dans un contexte de forte inflation qui risque de laisser sur le carreau nombre de ménages.

L’agence fédérale dévoilera par la même occasion l’indice des prix des produits industriels et des matières brutes et les agrégats mensuels du crédit ainsi que les enquêtes sur le transport et l’entreposage d’énergie et la production minérale.

«C'est vraiment une période économique qui détonne avec le passé. Il n'y a rien qui démontre un équilibre et les chiffres ne risquent pas de descendre de sitôt», a affirmé à TVA Nouvelles le directeur de la société de comptable Mallette, Éric Pronovost.

Dans sa dernière note mensuelle, l’agence fédérale avait observé une augmentation de 12 % des prix de l’essence entre avril et mai, dépassant ainsi le seuil psychologique des 2 $.

En revanche, les prix du carburant ont connu une certaine accalmie ces derniers jours, malgré l’inflation galopante, selon des experts qui appellent à la vigilance, alors que personne ne peut prédire le moment où l’augmentation des prix se stabilisera.