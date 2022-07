Sondage web: les festivaliers veulent Eminem sur les Plaines

Les fidèles du Festival d’été de Québec n’en démordent pas. Ils veulent absolument voir Eminem sur les plaines d’Abraham.

Dans un sondage non scientifique mené en ligne sur notre site web depuis lundi, c’est le rappeur américain qui recueille le plus de votes à la question « quel artiste qui n’est jamais venu au FEQ voudriez-vous voir sur les plaines d’Abraham en 2023 ? ».

Ce n’est pas une surprise. Depuis 2015, soit depuis que l’équipe web du Journal sonde les préférences des festivaliers après chaque présentation de l’événement, Eminem arrive toujours en tête.

Entre les souhaits des festivaliers et la réalité, il y a cependant un gouffre. Même si le programmateur du FEQ, Louis Bellavance, réitère chaque année son intérêt, Eminem n’est pas du genre à partir fréquemment en tournée et, le cas échéant, encore faut-il que ses dates et celles du festival coïncident.

N’empêche, il n’est pas interdit de rêver.

Adele et Coldplay ?

Sans surprise, les autres têtes d’affiche les plus demandées demeurent la chanteuse Adele et le groupe Coldplay.

System of a Down est aussi un favori des gens de Québec, tout comme la nouvelle sensation de la musique pop, Billie Eilish.

Par ailleurs, selon le coup de sonde du Journal, c’est le spectacle de Maroon 5 qui a été le plus populaire du FEQ 2022, suivi de ceux de Rage Against The Machine et de Luke Combs. Au parc de la Francophonie, c’est Sum 41 qui a obtenu la faveur du public.