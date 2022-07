Un été difficile pour les libéraux de Justin Trudeau

Une inflation galopante, des délais historiques dans la livraison de passeports, des aéroports aux prises avec des files interminables : l’insatisfaction des Canadiens quant à la gestion du pays se répercute de manière directe sur le taux de satisfaction du gouvernement libéral et de Justin Trudeau.

Un sondage effectué entre le 11 et le 17 juillet par la firme Abacus Data montre que seuls 33 % des Canadiens estiment que le pays avance dans la bonne direction, contre 46 % au même moment l’année dernière.

Il s’agit du pire résultat depuis le mois d’avril 2021, alors que le pays traversait la troisième vague de COVID-19.

Tout comme à la mi-juin, 46 % des répondants ont une opinion négative de la performance du gouvernement libéral, alors que 38 % ont une opinion positive.

Justin Trudeau en pâtit directement, puisque les impressions négatives du premier ministre ont grimpé à 47 %. Inversement, 34 % des répondants en ont une opinion positive, un creux.

Il s’agit du résultat le plus faible depuis qu’Abacus Data a commencé à en faire l’évaluation mensuelle, soit depuis un peu plus d’un an.

Après un sommet de 46 % d’approbation suivant la période électorale de septembre dernier, le chef du NPD Jagmeet Singh se retrouve aujourd’hui avec 39 %. Comme à l’habitude, M. Singh est le chef qui détient la meilleure marge entre l’image positive et négative (+12 %.)

Les conservateurs à couteaux tirés

Malgré ces chiffres peu encourageants pour les libéraux fédéraux, il y a très peu de mouvement au niveau des intentions de vote.

Si des élections avaient lieu aujourd’hui, les libéraux récolteraient environ 31 % du vote populaire contre 33 % pour les conservateurs. Le portrait est donc quasi identique à celui des élections fédérales de septembre 2021.

Au sein de la base conservatrice, les candidats à la chefferie Pierre Poilievre et Jean Charest ont tous les deux vu leur taux d’approbation monter en flèche dans le dernier mois.

Le favori, Pierre Poilievre, détient désormais un taux d’approbation de 58 % parmi les électeurs conservateurs, un bond de 12 % depuis le mois de juin. Seuls 11 % ont une opinion négative du député.

L’ancien premier ministre du Québec n’a pas à rougir, puisque son taux d’approbation est passé de 24 % à 37 % pendant la même période. Fait intéressant, 27 % des répondants conservateurs détenaient le mois passé une opinion négative de Jean Charest. Ils sont aujourd’hui à 18 %.

Depuis le mois de juin et avec l’exclusion de Patrick Brown de la course pour une allégation de financement illégal, les appuis des électeurs conservateurs pour M. Poilievre ont augmenté de manière plus importante (+ 13 %) que ceux de Jean Charest (+ 6 %), malgré l’appui sans équivoque accordé par M. Brown à M. Charest.

Fortement populaire dans la base conservatrice, le tableau se complique pour M. Poilievre lorsque le sondage s’élargit au niveau des électeurs non conservateurs : chez ces derniers, un plus grand nombre de gens ont développé une opinion négative du député de Carleton.

À la question «quel chef représente le mieux les valeurs et les idées dont le pays a besoin», M. Charest l’emporte sur M. Poilievre dans la population générale, avec 37 % pour le premier et 29 % pour le deuxième.

Encore une fois, le résultat contraste avec la base conservatrice, alors que M. Poilievre remporte 54 % des faveurs contre 27 % pour M. Charest.